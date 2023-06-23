VIDEO: ¿Regalo del universo? NASA capta el sonido de las galaxias y estrellas
La NASA mostró los sonidos de las estrellas y las galaxias, con esto, le permitió a la humanidad conocer un poco más sobre los misterios del universo.
La creación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha regalado múltiples eventos astronómicos que se observan por imágenes o videos; sin embargo, en está ocasión sorprendió a los amantes del universo con los sonidos de las estrellas y las galaxias.
El momento se compartió en la página oficial de la NASA, agregaron que el proyecto captura los datos proporcionados por los telescopios que se encuentran en el espacio, y de esa manera lo traduce en notas musicales y sonidos; en la misión participa el telescopio espacial James Webb y Hubble, los más reconocidos a nivel mundial.
NASA: ¿Cómo captaron el sonido de las galaxias y estrellas?
Hubble, Spitzer, James Webb y un observatorio conocido como Chambra, unieron sus capacidades para lograr producir el sonido de las estrellas y galaxias; sin embargo, la tarea no fue fácil, les tomó algunos años reproducirlas al enfocarse en cada uno de los sistemas, mismos que funcionaron de la siguiente manera:
- R Aquarii: En este caso, la NASA decidió utilizar un sistema de radar, donde colocaron una aguja que produce sonidos, estos dependen de las fuentes de luz y rayos X.
- El Quinteto Stephan de galaxias: Para el experimento presentaron un modelo de escáner que cambia al tiempo del brillo de las galaxias.
- Galaxia Messier 104: Se trató de un caso especial, aplicaron los datos que arrojaron Hubble, Chandra y Spitzer, todo mediante un escaner que expulsaba longitudes de onda diferentes.
¿Las estrellas y galaxias producen sonidos? NASA responde
¿Una sinfonía espacial? La NASA mostró los sonidos de las estrellas y las galaxias, pero reiteró que naturalmente, en el espacio no es posible propagar ondas sonoras ante la falta de condiciones que sean adecuadas; sin embargo, lograron retar al universa y crear una representación con los sonidos que emite el planeta Tierra.
Esto tomó sentido cuando en los comentarios algunos internautas consideraron que los sonidos los llevaban a algunas películas e incluso consideraban que ya los habían escuchado antes.