VIDEO: ¿Regalo del universo? NASA capta el sonido de las galaxias y estrellas

La creación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) ha regalado múltiples eventos astronómicos que se observan por imágenes o videos; sin embargo, en está ocasión sorprendió a los amantes del universo con los sonidos de las estrellas y las galaxias.

El momento se compartió en la página oficial de la NASA, agregaron que el proyecto captura los datos proporcionados por los telescopios que se encuentran en el espacio, y de esa manera lo traduce en notas musicales y sonidos; en la misión participa el telescopio espacial James Webb y Hubble, los más reconocidos a nivel mundial.

NASA: ¿Cómo captaron el sonido de las galaxias y estrellas?

Hubble, Spitzer, James Webb y un observatorio conocido como Chambra, unieron sus capacidades para lograr producir el sonido de las estrellas y galaxias; sin embargo, la tarea no fue fácil, les tomó algunos años reproducirlas al enfocarse en cada uno de los sistemas, mismos que funcionaron de la siguiente manera:



R Aquarii: En este caso, la NASA

En este caso, la El Quinteto Stephan de galaxias: Para el experimento presentaron un modelo de escáner que cambia al tiempo del brillo de las galaxias.

Para el experimento presentaron un modelo de escáner que cambia al tiempo del brillo de las galaxias. Galaxia Messier 104: Se trató de un caso especial, aplicaron los datos que arrojaron Hubble, Chandra y Spitzer, todo mediante un escaner que expulsaba longitudes de onda diferentes.

¿Las estrellas y galaxias producen sonidos? NASA responde

¿Una sinfonía espacial? La NASA mostró los sonidos de las estrellas y las galaxias, pero reiteró que naturalmente, en el espacio no es posible propagar ondas sonoras ante la falta de condiciones que sean adecuadas; sin embargo, lograron retar al universa y crear una representación con los sonidos que emite el planeta Tierra.

Esto tomó sentido cuando en los comentarios algunos internautas consideraron que los sonidos los llevaban a algunas películas e incluso consideraban que ya los habían escuchado antes.

