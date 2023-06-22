NASA prepara 5 experimentos para el eclipse solar total 2024; será visible en México

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), trabaja en uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años, pues dio a conocer que prepara cinco experimentos claves para entender el eclipse solar total 2024 que cruzará América del Norte.

Uno de los atractivos para no perderse el eclipse solar total 2024 es que pasará por México, Canadá y Estados Unidos, para este último, el fenómeno no volverá a verse hasta el 2044, por lo que le pidieron a la población apreciarlo con las precauciones que requiere observarlo.

¿Cuándo será el eclipse solar total 2024?

La página oficial de la NASA indicó que el lunes 8 de abril de 2024 la Luna pasará entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol, lo que ocasionará que se dé el eclipse solar total, un evento que es catalogado como el más imponente

Para está ocasión, primero aterrizará en el Océano Pacífico para luego atravesar el norte de México, ingresar a Estados Unidos y viajar a través de Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. En el caso de Canadá se verá en el sur de Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island y Nova Scotia.

¿Cuáles son los cinco experimentos que planea la NASA durante el eclipse solar total 2024?

En los recientes días, la NASA dio a conocer que aprovecharán el eclipse solar total 2024 para realizar una serie de experimentos, estos son:



Perseguir al eclipse con aviones de investigación de gran altitud: Captarán el evento desde una altura de 15 mil 200 metros sobre la Tierra .

con de gran altitud: Captarán el evento desde una altura de 15 mil 200 metros sobre la . Observaciones espectroscópicas e imágenes aéreas de la corona: Estudiarán la composición de la luz.

e imágenes aéreas de la corona: Estudiarán la composición de la luz. Fiesta de escucha para los radioaficionados: Convocaron a los amantes del universo a intentar establecer la mayor cantidad de emisiones en distintos lugares.

a intentar establecer la mayor cantidad de emisiones en distintos lugares. Efectos de la radiación solar en las capas superiores de la atmósfera terrestre :Utilizarán tres radares de la Universidad de Virginia.

en las capas superiores de la :Utilizarán tres radares de la Universidad de Virginia. Los puntos calientes magnéticos del Sol en el punto de mira: Observarán las regiones activas solares durante el eclipse.

The total eclipse is coming! 9 months, 18 days, and counting…



Check out 5 newly selected projects that will study the Sun during the eclipse – and how you can help!https://t.co/hI93OCpQJC pic.twitter.com/8YdK8WZmcu — NASA Sun & Space (@NASASun) June 20, 2023

¿En qué parte de México se verá el eclipse solar total 2024?

A un año del evento astronómico, las estimaciones ubican al puerto de Mazatlán como uno de los ideales para ver el eclipse solar total 2024 que recorrerá América del Norte; estiman que durará menos de cinco minutos en su etapa total, y contando cada una de ellas se extenderá a 2 horas.