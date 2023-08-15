Morena da a conocer proceso de casas encuestadoras para elegir al coordinador nacional de la 4T

Este martes el dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado, dio una conferencia de prensa donde dio a conocer cómo será el proceso de sorteo de las casas encuestadoras encargadas de realizar los sondeos en el proceso interno para determinar al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

¿Cuándo será el sorteo para seleccionar las casas encuestadoras de Morena?

Será este jueves 17 de agosto cuando se sorteen en privado las cuatro casas encuestadoras que, junto con la Comisión de Encuestas de Morena, realizarán los cuestionarios para elegir a coordinador nacional de la 4T.

Cabe destacar que no podrán participar encuestadoras que en elecciones pasadas hayan arrojado resultados distorsionados o discordantes.

🔴#EnVivo🛑 Conferencia de Prensa con medios nacionales para hablar sobre nuestro proceso interno y temas de coyuntura. 👇https://t.co/MxFZAwopWt — Mario Delgado (@mario_delgado) August 15, 2023

¿Cuándo termina el recorrido de las corcholatas?

Los recorridos de las seis corcholatas terminan el próximo 27 de agosto. El 28 entran en periodo de veda, donde no puede haber manifestación pública de los aspirantes.

Posteriormente, del 28 de agosto al 3 de septiembre, se realizará el levantamiento de estudio demoscópico de la comisión de encuestas y de 4 casas encuestadoras sorteadas.

Del 4 al 6 de septiembre habrá un proceso e integración del resultado, el último día se dará la presentación de la conclusión sobre quién será el coordinador de la Defensa de la 4T.

Mario Delgado critica a Xóchitl Gálvez por video

Tras un video de la aspirante presidencial de Va por México, Xóchitl Gálvez, el morenista habló sobre esto:

"Ella autoriza desarrollos mobiliarios y los desarrollos contratan a sus empresas por 70 mdp. (...) Lo que estamos cuestionando es por qué ella recibe contratos en los edificios que autoriza".

Posteriormente, criticó el proceso de la oposición y afirmó que en esta semana el aspirante que sacarán de la contienda será Enrique de la Madrid.

Marcelo Ebrard afirma que dará a conocer un mensaje importante sobre la encuesta

El aspirante y excanciller, Marcelo Ebrard, afirmó que el día miércoles a las 11:00 horas dará a conocer un mensaje importante sobre la encuesta de quién va a encabezar a Morena en las elecciones 2024 por la presidencia.