Esta es la historia de Mario Delgado, presidente de Morena

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es una pieza fundamental para la autodenominada Cuarta Transformación, liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Esta es la historia de cómo entró a la política y llegó al partido guinda.

Delgado es, probablemente, el primero en saltar a la defensa de la 4T cuando hay críticas hacia los proyectos. En diversas ocasiones, ha asegurado que Morena se llevará la silla presidencial para 2024 y continuarán con el proyecto del presidente López Obrador.

¡En el festejo por los #5AñosDeLaVictoriaDelPueblo estuve acompañado por liderazgos de lujo!



La #unidad es y será el factor clave para garantizar la #continuidad con cambio.



Tenemos asegurada la consolidación de la #transformación para nuestro país en 2024.… pic.twitter.com/q0WkiJDhRe — Mario Delgado (@mario_delgado) July 2, 2023

¿Cuántos años tiene Mario Delgado?

Mario Delgado Carrillo nació en la Ciudad de Colima, Colima, el 17 de junio de 1972, por lo que actualmente tiene 51 años. Llego a la Ciudad de México (CDMX) cuando tenía 19 años e ingresó al Instituto Tecnológica Autónomo de México (ITAM) en donde estudió una licenciatura en Economía, posteriormente consiguió una beca y pudo estudiar una maestría en la Universidad de Essex, en Inglaterra, para Econometría.

En 1997, el morenista ingresó como secretario Técnico de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados.

¿Cómo entró Mario Delgado a la política?

Delgado ingresó a la administración pública de la CDMX en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como director Ejecutivo de Informática y Estadística de la dependencia, en ese entonces, al mando del excanciller Marcelo Ebrard, mientras que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) era jefe de Gobierno.

El economista tomó la decisión de afiliarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD), justo un día antes del desafuero de AMLO. En el gobierno de Marcelo Ebrard fue secretario de Finanzas y Secretario de Educación. Para 2015, dejó su militancia en el PRD y siendo senador de la República se unió al proyecto encabezado por López Obrador.

AMLO y Mario Delgado en una reunión|Twitter

¿Cuándo termina Mario Delgado como presidente de Morena?

Durante 2018 fue vocero de la campaña presidencial de López Obrador y en octubre de 2020 fue electo como presidente nacional del partido guinda.

Por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mario Delgado seguirá como líder nacional hasta el 31 de octubre de 2024, misma fecha para la secretaria General del partido, Citlalli Hernández.