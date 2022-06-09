¿Cómo solicitar la visa para mexicanos que viajan a Europa?

La Unión Europea informó que a partir de mayo del 2023, todos los mexicanos que deseen viajar a Europa deberán solicitar una exención de visa conocida como ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje)

La nueva visa impuesta para entrar a Europa se aplicará para 60 países que no requerían del permiso para ingresar, entre los que se encuentran México, Estados Unidos y Canadá.

El nuevo sistema de visas en Europa se implementará con el objetivo de simplificar el proceso de autorización en el espacio europeo de la zona conocida como Schengen, que incluye 26 países.

También busca mejorar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración ilegal a Europa y proteger la región de actividades criminales y terroristas.

La visa para ingresar a los países de la Unión Europea permitirá que los mexicanos realicen viajes de menos de 90 días en un periodo de tres años. Sin embargo, si alguna persona necesita pasar más de 90 días, deberá solicitar una visa Schengen, que cubre estancias más largas.

La UE anunció que, para agilizar la administración de fronteras, en mayo de 2023 comenzará a operar el programa electrónico de exención de visas ETIAS, aplicable a 60 países que no requieren visa, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México.



Información👇https://t.co/nV20mmoujf — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2022

¿Cómo solicitar la visa para ingresar a Europa?

Los mexicanos interesados en obtener la visa ETIAS para ingresar a Europa deberán seguir los siguientes pasos en línea:

Ingresar al formulario

Deberán ingresar al formulario, que se abrirá hasta 2023 en la siguiente página formulario de solicitud en línea de ETIAS .

Contestar datos biométricos

Los mexicanos deberán responder con sus datos personales como nombre, apellido, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y género.

Presentar documentos

Los mexicanos deberán proporcionar los datos de su pasaporte, como el número, fecha de emisión y vencimiento. Tomar en cuenta que la Unión Europea pide que el pasaporte tenga validez de tres meses a partir de la fecha de llegada a Europa.

Proporcionar contacto

Después deberán completar su dirección actual en México, una dirección de correo electrónico, donde recibirán la aprobación de su visa ETIAS, y el número telefónico de algún contacto.

Información de visita

Los mexicanos deberán explicar a qué país de Europa llegarán desde México. Cabe resaltar que una vez llegando al país registrado, los viajeros podrán moverse a cualquier otro país europeo con la misma visa.

Preguntas personales

El solicitante tendrá que responder una serie de preguntas relacionadas con su formación académica y la situación laboral actual en México, con la intención de asegurarse que los mexicanos no ingresarán a Europa en busca de trabajo.

Preguntas de seguridad

Al solicitar la visa europea, los mexicanos responderá una serie de preguntas de seguridad con la intención de aumentar la seguridad fronteriza y prevenir las actividades de terrorismo en la zona Schengen.

En ese paso, los visitantes deberán informar si tienen relación con algún habitante europeo o con los que planean alojarse.

Una vez completada la solicitud, la información se verificará en varias bases de datos criminales, ciudadanas e informativas, para asegurar la veracidad de la información.

