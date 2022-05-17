EU revisa política sobre Cuba; alivia algunas restricciones

Estados Unidos planea tomar una serie de medidas para revisar su política sobre Cuba, incluida el alivio sobre algunas restricciones de la era del presidente Donald Trump a las remesas familiares y los viajes a la isla. Además se planea aumentar drásticamente el procesamiento de visas estadounidenses para cubanos, dijeron el lunes funcionarios de la administración de Joe Biden

Las medidas, que llegan después de una larga revisión de Estados Unidos, marcan los cambios más significativos en el enfoque hacia Cuba desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Pero el anuncio no lleva las relaciones entre Estados Unidos y Cuba al punto del histórico acercamiento diseñado por el expresidente Barack Obama (del que Biden fue vicepresidente), el cual incluía un flujo de remesas menos restringido, menos limitaciones de viaje y servicios de visa más rápidos.

Los funcionarios dijeron que entre las restricciones levantadas, Estados Unidos levantaría el tope para las remesas familiares, previamente establecido en 1,000 dólares por trimestre, y autorizaría las donaciones a personas que no sean miembros de la familia.

Sin embargo, los representantes dejaron en claro que Estados Unidos no eliminaría entidades de una lista Departamento de Estado de empresas alineadas con el Gobierno y el Ejército cubano, con las que las compañías y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios.

"Vamos a lograr que las remesas fluyan más libremente hacia el pueblo cubano, sin enriquecer a quienes cometen abusos contra los derechos humanos", dijo el funcionario.

Estados Unidos utilizará "procesadores de pagos electrónicos" civiles para las remesas a fin de evitar que los fondos vayan directamente al Gobierno de Cuba, dijeron los representantes.

Los funcionarios de Biden han sido conscientes de que aliviar las restricciones sobre Cuba podría generar consecuencias políticas con los cubanoamericanos conservadores, un bloque electoral clave en el sur de Florida que en su mayoría respaldó las duras políticas del expresidente Trump.

Trump recortó el procesamiento de visas, restringió las remesas, redujo los vuelos a la isla y aumentó los obstáculos para los ciudadanos estadounidenses que buscan viajar a Cuba para algo que no sea visitas familiares.

Los funcionarios dieron pocos detalles sobre cómo se implementaría la nueva política.

🔴 #ULTIMAHORA | Declaración de @CubaMINREX | “Un paso limitado en la dirección correcta”.

‼️En el día de hoy, el gobierno de los Estados Unidos anunció varias medidas, positivas pero de alcance muy limitado, con respecto a Cuba en materia de: pic.twitter.com/SSnBT6tu2Y — Cubahora (@CUBAH0RA) May 17, 2022

Reunificación familiar

Entre los cambios se encuentra un plan para restablecer el Programa Condicionado de Reunificación Familiar para Cubanos, que había brindado una forma legal para que las familias cubanas se reunieran en Estados Unidos, y aumentar la capacidad de los servicios consulares.

Washington apuntará a emitir 20,000 visas de inmigrantes al año, dijo el funcionario.

La embajada de Estados Unidos en La Habana comenzó a emitir un goteo de visas para inmigrantes a cubanos este mes, cumpliendo una promesa previa de reiniciar el procesamiento de visas en la isla después de una pausa de cuatro años.

El Departamento de Estado bajo Trump redujo drásticamente el personal de la embajada en 2017 luego de una serie de "incidentes de salud anómalos" que se conocieron como el "síndrome de La Habana".

En cambio, a los cubanos que buscaban emigrar a Estados Unidos se les indicó que solicitaran visas en persona en las embajadas de Estados Unidos, primero en Colombia y luego en Guyana, viajes costosos fuera del alcance de muchos.

El Gobierno de Biden también ampliará los viajes autorizados a Cuba, permitiendo que los vuelos hacia y desde el país utilicen aeropuertos distintos de La Habana, dijeron las autoridades.

Washington también restablecerá algunas categorías de viajes educativos grupales, así como los relacionados con reuniones profesionales e investigación.

The Biden administration is lifting Trump-era restrictions on Cuba, including some aspects of travel to the island, caps on remittances, and the issuance of at least 20,000 immigrant visas annually. https://t.co/4Vp78oGYst — The Washington Post (@washingtonpost) May 17, 2022

Pero los viajes individuales "de persona a persona" no se restablecerán, dijeron los funcionarios. La categoría fue eliminada por autoridades de Trump que dijeron que los estadounidenses que iban de vacaciones en la playa abusaban de ella.

Estados Unidos también aumentará el permiso para los empresarios cubanos independientes, con el objetivo de facilitar el acceso a internet y ampliar el acceso a las microfinanzas y la capacitación, entre otras medidas.

Biden prometió durante las elecciones de 2020 volver a comprometerse con Cuba. En cambio, impuso nuevas sanciones a los representantes cubanos en respuesta a la represión de La Habana contra los manifestantes luego de las marchas en la isla en julio pasado.

Cientos de personas fueron arrestadas durante y después de las manifestaciones, consideradas por muchos como las protestas más grandes desde la revolución de Fidel Castro en 1959. Washington ha condenado a las autoridades cubanas por las duras sentencias impuestas a algunos manifestantes.

El Gobierno cubano culpó de las protestas a la intromisión de Estados Unidos.

Los funcionarios dijeron que no se ha tomado una decisión sobre si invitar a Cuba a la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos, a pesar de las amenazas de México y otros de que no asistirán a menos que todos los países de las Américas estén invitados.