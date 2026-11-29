Toma precauciones. Si te diriges rumbo al trabajo o quieres pasear por la capital del país, es importante revisar el avance de trenes en cada una de las estaciones del Metro CDMX para evitar contratiempos; te compartimos las últimas noticias EN VIVO para este domingo 29 de noviembre 2026.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 29 de noviembre 2026? Retrasos y líneas con afectaciones
¿Qué pasa en la Línea 2 del Metro CDMX? Retrasos este domingo
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2 del Metro CDMX con dirección a Taxqueña; aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren.
Ver publicación en X
Retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 7 del Metro CDMX; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones. Autoridades ya trabajan en el problema.
Ver publicación en X
¡Metro CDMX comienza el domingo con normalidad!
El Metro CDMX comienza el día de manera normal, por lo que no se registran afectaciones y retrasos en algunas de las Líneas de este medio de transporte; se recomienda monitorear el avance de trenes a lo largo del día.
Ver publicación en X