¿Cómo va el proyecto de la planta de Tesla en México? Esto afirma Samuel García

Esta semana se difundió que Tesla presuntamente estaría pensando en cancelar la construcción de su Gigafactory en Santa Catarina, Nuevo León; la noticia generó pánico entre habitantes del municipio que se preparan para recibir a la empresa de Elon Musk.

Al respecto, el gobierno del Estado manifestó que el proyecto está más vigente que nunca y aseguró que, en breve, se compartirán más avances sobre la edificación de la Gigafactory de Tesla.

Tesla inclusive ha difundido una serie de vacantes para los mexicanos que se quieran sumar a este proyecto que, según el gobernador Samuel García "marcha muy bien y conforme a lo planeado". ¿Cómo será la Gigafactory de Tesla y en qué va su llegada a México?

¿En qué va el proyecto de la planta de Tesla en Nuevo León?

De acuerdo con autoridades de Nuevo León, Tesla solicitó que inicie la construcción de toda la infraestructura que requiere para comenzar la edificación de la Gigafactory en el municipio de Santa Catarina. Esto incluye obras en materia energética, hídrica, vial y ferroviaria.

Tranquilos, Tesla sí va. Todo marcha muy bien y conforme a lo planeado.



El gobierno del Nuevo Nuevo León trabaja incansablemente de la mano de Tesla para cumplir con los compromisos de infraestructura que requiere la Gigafactory.



Tendremos a Tesla en Nuevo León y en México. pic.twitter.com/7IcaEoUWq7 — Samuel García (@samuel_garcias) October 5, 2023

A estos trabajos se suma la construcción de infraestructura para los servicios de agua y alcantarillado. Para todos estos proyectos se están gestionando los permisos, mientras que otros están en proceso de licitación para comenzar las obras y permitir a Tesla instalarse en México.

"El documento destaca que la empresa y el gobierno reconocen que el proyecto detonará el crecimiento de la región, de ahí la importancia de invertir en la infraestructura necesaria en accesos, escuelas, centros de salud, y servicios básicos. Dicho escrito es parte de la planeación estratégica del programa financiero y de obras preliminares que el gobierno de Nuevo León y la empresa realizan en conjunto", explicó la administración de Samuel García.

¿Ya hay vacantes de trabajo para la planta de Tesla en México?

La compañía ha difundido una serie de vacantes para ingresar a laborar a la Gigafactory durante los últimos meses. Algunas de ellas van desde conductores, hasta operadores logísticos, analistas de datos de la cadena de suministro, entre otros.

Los interesados pueden consultar las vacantes, requisitos, plazos y hasta los salarios que ofrece Tesla en México en el siguiente enlace.

¿Cómo es una Gigafactory de Tesla?

Una Gigafactory, según Tesla, no es más que una planta de fabricación de baterías e insumos que requiere la empresa para sus autos. Sin embargo, la gran diferencia radica en la cantidad que se logra producir en estos centros que también funcionan como almacenamiento.

En el caso de Nuevo León, la Gigafactory de Tesla podría llegar a producir hasta un millón de unidades por año, cifra superior a la de Shangai, que genera 750 mil unidades. Además, se estima que generará más de 30 mil empleos entre directos e indirectos por el tamaño de la planta (más de mil 500 hectáreas) en las que se construirán almacenes, patios de maniobras, entre otros.