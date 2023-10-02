¿No cumplió? Tesla no alcanza expectativa de entrega de vehículos durante tercer trimestre 2023

Tesla, una de las empresas automotrices más importantes y populares del mundo, no logró cumplir con las estimaciones en la entrega de vehículos durante el tercer trimestre 2023, lo que provocó el freno en la producción.

Después de que la empresa compartiera su informe trimestral, las acciones de Tesla registraron una caída en 2.4% durante las primeras operaciones de este día.

In Q3, we produced over 430k vehicles & delivered over 435k vehicles → https://t.co/QUEoL25hDk — Tesla (@Tesla) October 2, 2023

¿Cuántos vehículos pretendía entregar Tesla?

A través de un comunicado, la empresa automotriz compartió que durante el tercer trimestre 2023 se entregaron 435 mil 59 vehículos, lo que representa un 6.7% menos respecto al mismo periodo del año anterior; se esperaba que la compañía entregara 430 mil 466 automóviles.

Por otro lado, Tesla mantuvo su objetivo de entregar un total de 1.8 millones de vehículos en todo este año.

De acuerdo con algunos analistas, estiman que las mejoras de las fábricas podrían provocar un repunte de las entregas para el cuarto trimestre de este año, lo que le permitirá a Tesla actualizar su línea con modelos que podrían competir mejor con las ofertas de rivales estadounidenses.

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Esperan que Model 3 comience a entregarse durante cuarto trimestre

El Model 3 actualizado tiene un precio más alto y se espera que sus entregas en China y Europa comiencen para el cuarto trimestre 2023, mientras que algunos mercados esperan el lanzamiento de “Cybertruck” para finales de ese año.

Por otro lado, Tesla registró el aumento de descuentos en "Model 3" y "Model Y", de hasta más de 5 mil dólares en Estados Unidos, al tiempo que recortó los precio del "Model Y", además ofreció otros incentivos en China.

De acuerdo con algunos analistas, a pesar de que Tesla continúa siendo la empresa dominante en el mercado de vehículos eléctricos en Estados Unidos, existe una creciente demanda de una gama más amplia de opciones para satisfacer las necesidades de cada consumidor.