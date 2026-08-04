¿Otra vez lloverá en el concierto de Harry Styles? Así estará el clima este martes 4 de agosto

¿Verás a Harry Styles? El clima en México volverá a poner a prueba la rutina de millones de personas este martes 4 de agosto. Mientras algunas regiones deberán prepararse para lluvias capaces de provocar encharcamientos, crecida de ríos y deslaves, otras seguirán enfrentando temperaturas extremas que superarán los 45 grados Celsius.

Será una jornada marcada por contrastes: paraguas en una mano y bloqueador solar en la otra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día en el que convendrá revisar el cielo antes de salir de casa, especialmente si tienes planeado viajar por carretera o realizar actividades al aire libre.

Clima para el 4 de agosto: lluvias fuertes seguirán afectando gran parte del país

Las precipitaciones continuarán siendo protagonistas en buena parte del territorio nacional debido a la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 24.

Las lluvias más importantes se esperan en:



Muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chiapas.

Fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Chubascos: Ciudad de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos y Puebla.

Lluvias aisladas: Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Más allá de mojar las calles, el pronóstico advierte que las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de favorecer el incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y problemas de movilidad.

Esta noche siguen registrándose #Lluvias, #Chubascos y precipitaciones fuertes, en zonas del #EdoMéx y alcaldías de la #CDMX. Las lluvias fuertes permanecerán las próximas 2 horas y podrían acompañarse de #DescargasEléctricas, #Rachas fuertes de #Viento y caída de #Granizo ⬇️ pic.twitter.com/VRfR3hMq0O — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 4, 2026

Onda de calor persistirá en varios estados de México

Las temperaturas más elevadas del país volverán a registrarse en el noroeste, donde Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados Celsius.

También se esperan temperaturas de 40 a 45 grados en:



Nuevo León.

Tamaulipas.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Además, continuará la onda de calor sobre zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, por lo que el riesgo de golpes de calor y deshidratación seguirá siendo alto durante las horas de mayor radiación solar.

Ciudad de México: tarde con posibilidad de lluvia y granizo

En el Valle de México, la mañana comenzará con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y presencia de bruma.

Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de chubascos en la Ciudad de México, mientras que en el suroeste del Estado de México podrían registrarse lluvias de mayor intensidad.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que no se descartan encharcamientos y afectaciones a la circulación durante el regreso a casa.

Para la capital del país se pronostica una temperatura máxima de 27 a 29 grados, con una mínima de 13 a 15 grados. personas.