El ‘efecto Harry Styles’ en la CDMX: Conciertos dejarán derrama de más de 2 mil millones de pesos

La visita de Harry Styles a la Ciudad de México va mucho más allá de la música, convirtiéndose en un factor clave para la economía de la capital del país. Se estima que los conciertos del cantante británico generé una derrama mayor a los 2 mil millones de pesos.

Los próximos conciertos de Harry Styles en CDMX serán los 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026 en el Estadio GNP.

¿De cuánto será la derrama económica por los conciertos de Harry Styles?

Cifra millonaria . Los seis conciertos de Harry Sytles en la capital del país dejarán una derrama económica aproximadamente de $2 mil 94 millones de pesos (mdp) , según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos (Canaco).

De acuerdo con las estimaciones, la venta de boletos representa el principal componente de la derrama económica en CDMX superando los 1, 638 millones de pesos.

La presencia del cantante británico fortalece la actividad comercial, turística y de servicios en la Ciudad de México, destacó la Canaco.

¿Cómo se beneficia la economía de CDMX por los conciertos de Harry Styles?

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México desglosó los sectores beneficiados por los conciertos de Harry Styles.



Hospedaje - 299 millones 698 mil pesos.

Consumo de alimentos y servicios - 156 millones de pesos.

El hospedaje en CDMX se vio beneficiado por visitantes de otras partes de la República Mexicana, así como del extranjero. Asimismo, en el sector gastronómico, que incluye el consumo de alimentos y bebidas en restaurantes, cafeterías y otros establecimientos.

“Cada concierto de talla internacional representa una oportunidad para dinamizar la economía de la ciudad. No solo se benefician los organizadores del espectáculo; también lo hacen hoteles, restaurantes, comercios, servicios turísticos, transporte, plataformas de movilidad, agencias de viajes, proveedores y miles de pequeñas y medianas empresas que participan directa o indirectamente en la atención de los visitantes”, explicó Vicente Gutiérrez, presidente de la Canaco CDMX.

Harry Styles: seis conciertos y más de 2 mil mdp en derrama económica en CDMXhttps://t.co/GJZoOivDsg — CanacoCDMX (@CANACOMexico) July 30, 2026

¿Cuándo son los próximos conciertos de Harry Styles en CDMX?

¡Ya quedan pocas fechas! Harry Styles comenzó los conciertos en CDMX el pasado 31 de julio con un espectáculo impresionante, desatando la euforia de miles de fanáticas del cantante británico, pero ¿cuándo son los próximos show del artista?

Los próximos conciertos de Harry Stylyes están programados para 4, 7, 8 y 10 de agosto 2026 en el Estadio GNP; se espera que inicien un poco después de las 21:00 horas.