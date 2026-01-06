¡19 millones de sonrisas! Así se vivió el concierto del Juguetón 2026

Este 6 de enero, los Reyes Magos llegaron cargados de magia y más de 19 millones de sonrisas para los niños de todo México. El Juguetón 2026 no solo fue un éxito rotundo, sino un espectáculo que reunió música y felicidad.

👑✨ Misión cumplida para el Juguetón



🎁 @JuguetonAzteca regaló sonrisas a miles de niños en todo el país y cerró con una gran celebración llena de música, unión y esperanza.



En las instalaciones de #TVAzteca, miles de personas disfrutaron de un concierto pensado para… pic.twitter.com/GndBCMO7ai — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026

¿Cómo fue el concierto del Juguetón 2026?

Desde las seis de la tarde de este martes, las instalaciones de TV Azteca se llenaron de alegría, gritos y aplausos.

La gente llegó con una sola misión: disfrutar de un concierto que celebraba su propia generosidad. Porque cada juguete donado se convirtió en un momento de felicidad para un niño.

Jorge Garralda, director general del Juguetón, abrió la noche con energía: “Abrimos con un buen concierto, no sé si hay mucha gente que en principio de año ya tenga tanto éxito, nosotros sí, esa es la actitud”.

El evento contó con la participación de artistas que encendieron el escenario como:



Majo Aguilar

La Adictiva

Mentiras El Musical

Kevin Aguilar

El Bogueto

Vivian Baeza

Todos ellos, con su talento y carisma, hicieron vibrar al público presente y a quienes siguieron la transmisión en Azteca Siete.

“Muy contento de estar aquí en el Juguetón, uniéndome a la causa. Mi público es mucho chamaco, así que tenía que venir. Gracias a TV Azteca y a Jorge Garralda por la invitación. Siempre me voy a unir a la causa” expresó El Bogueto.

¡Una vez más superamos la meta en el @JuguetonAzteca! Más de 19 millones de sonrisas están llegando hoy a niñas y niños en este Día de #ReyesMagos.



Gracias a los colaboradores, aliados y familias mexicanas que siguen haciendo posible esta gran causa de @Azteca.



Felicidades a… pic.twitter.com/cGQ4rnbHGL — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) January 6, 2026

Juguetón 2026: un ejemplo de unión y esperanza

No solo fue un concierto, fue una fiesta de solidaridad donde cada risa, cada aplauso y cada canción tenían un propósito: llegar a cada niño que ansiaba un regalo.

Durante más de dos horas y media, el escenario fue un hervidero de energía, música y emoción pura. Y al final, el público se despidió con la promesa de que el próximo año volverán a reunirse para sumar muchas más sonrisas.

Este Juguetón dejó claro que México sabe unirse por una buena causa. Aquí no solo se entregan juguetes, se comparten sonrisas y alegría. Una prueba de que es posible dejar atrás las tensiones cuando hay un motivo que realmente vale la pena.

¿Qué es el Juguetón?

El Juguetón nació en 1995 de la mano de Jorge Garralda como una campaña de Grupo Salinas, dedicada a la colecta y entrega de juguetes a niños y niñas en situación vulnerable.

Gracias al apoyo de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, la iniciativa se ha consolidado como un referente de solidaridad en México.

A través de la donación de juguetes, se busca impactar positivamente en la vida de los niños, fomentando su desarrollo integral, estimulando su imaginación y creatividad, incentivando nuevas aptitudes y expectativas, y promoviendo su crecimiento de manera lúdica y divertida.

