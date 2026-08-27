Identifican a conductor de revolvedora implicado en la muerte de una joven de 17 años en Nuevo León

El conductor de la revolvedora que estuvo involucrada en el accidente donde murió Monserrat, de 17 años, en Paseo de los Leones, Monterrey, Nuevo León ya fue identificado. El problema es que sigue prófugo.

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, confirmó que la Agencia Estatal de Investigaciones ya trabaja para localizarlo y llevarlo ante el Ministerio Público. “Finalmente se pudo individualizar a la persona que conducía este camión”, explicó el funcionario.

¿Qué provocó el accidente en Paseo de los Leones?

La investigación también dio un giro. La primera versión apuntaba a que la revolvedora se había quedado sin frenos, pero esa hipótesis quedó descartada.

El dictamen de causalidad señala, hasta ahora, falta de pericia del conductor como una de las causas del accidente. “El dictamen de causalidad revela hasta el momento una impericia por parte del conductor”, precisó Orozco.

⚠️ Identifican a conductor de la revolvedora involucrada en el trágico accidente sobre Paseo de los Leones; sigue prófugo.https://t.co/nbD5kLRX5o pic.twitter.com/ePggzPqNG7 — INFO7MTY (@info7mty) August 26, 2026

¿De qué delitos acusan al conductor de la revolvedora?

Además de la investigación por el accidente, las autoridades toman en cuenta que el hombre abandonó el lugar después del choque.

La Fiscalía lo investiga por, homicidio grave, lesiones graves y daño a la propiedad ajena de culpa grave. Las autoridades aseguran que ya tienen información sobre su identidad y posibles lugares donde podría ser localizado.

La Fiscalía no confirmó ni desmintió la información difundida por Martín de León, padre de Monserrat.

En una publicación, señaló que la unidad pertenece a la empresa comercializadora Delta Dibal, cuyo propietario sería Fernando Bilbao Arrieta, a quien relacionó familiarmente con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.

Hasta ahora, esa versión permanece como un señalamiento hecho públicamente por el padre de la menor y no como una información confirmada por la Fiscalía.