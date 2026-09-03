Buscan cruzar a EU más rápido: Captan el nuevo truco para brincarse la fila en la garita de San Ysidro

¡Los mañosos no faltan! La fila para cruzar a Estados Unidos por la garita de San Ysidro volvió a generar molestia entre conductores, luego de que una persona fuera captada brincándose los muros de contención para evitar las horas de espera en Tijuana, Baja California.

La “gran hazaña” le permitió pasar de la fila SENTRY directamente a la de Ready Lane en cuestión de minutos, lo que obviamente causó enojo entre las personas que llevaban horas intentando cruzar la frontera.

A decir de testigos, quienes utilizan esta estrategia pueden ahorrarse hasta tres horas y media de fila, mientras cientos de personas permanecen formadas desde la madrugada. Lo que obligó a las autoridades a colocar muros de concreto para sustituir las barreras de plástico que habían sido retiradas, pero ¿realmente funcionara?