Jean Mims, una madre, abuela y bisabuela de 78 años, murió el 8 de noviembre de 2026 tras padecer varios problemas de salud. Su familia asegura que ella quería ser enterrada, pero ahora teme que ese deseo ya no pueda cumplirse por un posible error de identidad en una funeraria de Luisiana, en Estados Unidos.

¿Qué ocurrió en la funeraria Heavenly Gates de Luisiana?

Según Marie Cooper Johnson, hermana de Jean Mims, la mujer falleció en un hospital local y la funeraria Heavenly Gates recogió su cuerpo el mismo día. Al día siguiente, el 9 de noviembre, la familia acudió a la funeraria para concluir los arreglos correspondientes.

Cómo se produjo el posible error de identidad del cuerpo

La familia se preparaba para despedirse de Mims en un funeral programado para el sábado. Sin embargo, el miércoles, la hermana de Jean dijo que el personal les informó sobre la “posibilidad de un error de identidad”.

Marie Cooper destacó que cuando su hermana salió del hospital, su cuerpo tenía una pulsera de identificación y que el personal de la funeraria debía etiquetarlo.

La funeraria admite una posible cremación sin autorización

Tras conocer lo ocurrido, Johnson afirmó que trabajadores de la funeraria reconocieron haber enviado varios cuerpos a cremación y que el cuerpo de Mims podría haber estado entre ellos. La única solución que les ofrecieron es darles una urna para sus cenizas y colocarla dentro del ataúd, pero tampoco tienen certeza de que sean las de su familiar.

La hermana de Mims explicó que la mujer se oponía a la cremación y que le desagradaba la idea de que las personas fueran cremadas. “Los hijos, los nietos, están devastados porque no es así como debía suceder”, añadió.

La Junta Estatal de Embalsamadores y Directores Funerarios de Luisiana informó que investiga el caso.