Nueva jornada laboral en Chile; aprueban recortar a 40 horas semanales de trabajo

Día histórico para la población de Chile, pues este martes 11 de abril, el Congreso aprobó una ley para reducir la jornada laboral de manera gradual en los próximos cinco años, por lo que los chilenos pasarán de trabajar 45 a 40 horas a la semana de forma paulatina.

Esta decisión convierte a Chile en el segundo país latinoamericano con la jornada laboral más corta, pues al igual que Ecuador, son los únicos dos países con una semana de trabajo de 40 horas, las cuales se pueden distribuir incluso en 4 días de trabajo y 3 de descanso, según la decisión de la empresa.

La aprobación fue unánime en el Senado y quiere decir que en una semana de cinco días, el máximo de horas laborales es de ocho por día; sin embargo, el proceso será gradual y deberá ser absoluto dentro de los próximos cinco años.

¿Cómo queda la nueva jornada laboral de Chile?

Al año de la aplicación de la reforma, la jornada laboral queda en 44 horas semanales.

A los tres años de la implementación, la jornada laboral queda en 42 horas semanales.

A los cinco años de aplicarse, la jornada laboral queda en 40 horas semanales.

Jeannette Jara, ministra del Trabajo en Chile, durante la aprobación de la nueva jornada laboral en Chile|RODRIGO GARRIDO/REUTERS

Tras la aprobación en el Senado, se espera que la nueva ley de trabajo sea promulgada por el presidente Gabriel Boric antes del próximo 1° de mayo, una decisión que marcó su campaña como una de las principales promesas en caso de llegar a la presidencia, pero que lleva discutiéndose en la Cámara de Diputados desde 2017.

Entre las decisiones más destacadas que dejó la nueva ley laboral en Chile, resalta la posibilidad de que la nueva jornada de trabajo pueda ser cumplida en cuatro días y dejar tres de descanso, pues hasta el momento, el mínimo de días laborales es de cinco semanales, con múltiples trabajos implementando jornadas de ocho horas en seis días y solo uno de descanso.

Segunda vez que se modifica la jornada laboral en Chile

En el 2005 se llevó a cabo la primera modificación a la jornada laboral en Chile, cuando bajó de 48 a 45 horas semanales; por lo que en menos de 20 años se disminuyeron ocho horas de trabajo semanales obligatorias en el país sudamericano.

De igual forma, quedó establecido que el máximo de horas extra que se pueden hacer por trabajo es de cinco a la semana; mientras que trabajos que demandan más horas continuas, como minero o transportista, se permitirán jornadas de hasta 52 horas, pero con más días de descanso.

¿Cuántas horas laborales son obligatorias en México?

Actualmente, en México la jornada laboral oficial es de 48 horas a la semana, distribuidas en hasta seis días, por lo que se coloca como uno de los países de América Latina con más tiempo obligatorio de trabajo junto a varias otras naciones.

Por otro lado, en México existen variaciones según el horario en el que se trabaje, pues las 48 horas semanales son para turno diurno (entre 6:00 de la mañana hasta las 20:00 horas). 42 horas semanales si se trabaja en horario nocturno (entre las 20:00 horas y las 6:00 de la mañana del día siguiente); y 45 horas semanales si se trabaja en horario mixto.