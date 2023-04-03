Países que se pueden visitar con pasaporte mexicano este 2023

La principal herramienta de identificación cuando una persona viaja a un país extranjero es el pasaporte, documento oficial que en México es emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y que tiene el objetivo de validar la nacionalidad, llevar un registro de los viajes recientes y acreditar el acceso a la nación destino.

Recientemente, la asesoría británica de residencia y ciudadanía global, Henley & Partners, reveló el listado actualizado con los pasaportes más poderosos del mundo en el 2023, donde el primer lugar se lo llevó Japón con libertad para llegar a 193 destinos sin necesidad de una visa.

Respecto al pasaporte mexicano, este se localizó en la posición número 24 como el documento con menos restricciones para ingresar a otros países, con acceso sencillo a 154 naciones, mismas que enlistamos a continuación, con el objetivo de conocer cuáles son destinos donde un mexicano puede ingresar sin necesidad de tramitar una visa.

Pasaporte mexicano: ¿A dónde se puede viajar sin necesidad de una visa?

Para no enlistar uno por uno los países donde no solicitan visa para el pasaporte mexicano, dividimos el listado por continente. En ese sentido, América se coloca como el más abierto para los ciudadanos mexicanos, pues solamente Estados Unidos, Canadá, Cuba, Surinam y Guyana solicitan una visa.

Países que no piden visa en América:

Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Belice Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Países que no piden visa a México en Europa:

Albania Alemania Andorra Austria Bielorrusia Bélgica Bosnia y Herzegovina Bulgaria Croacia Chipre República Checa Dinamarca Estonia Eslovaquia Eslovenia España Finlandia Francia Grecia Hungría Islandia Irlanda Italia Kosovo Letonia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Malta Moldavia Mónaco Montenegro Países Bajos Noruega Macedonia del Norte Polonia Portugal Rumanía San Marino Serbia Suecia Suiza Reino Unido El Vaticano

Países de Asia que no piden visa a México:

Georgia Israel Palestina Qatar Emiratos Árabes Unidos Kazajistán Uzbekistán Kirguistán Malasia Singapur Hong Kong Filipinas

Por último, en África es uno de los continentes con más restricciones, pues únicamente Túnez, Marruecos, Botsuana y Mauricio son los países que no piden visa, aunque esta no es muy complicada de conseguir.

Fiji, Micronesia y Vanuatu son los países de Oceanía donde a México no le piden más allá del pasaporte, por lo que junto a los países del Mar Caribe, estas son todas las naciones donde el pasaporte mexicano puede ingresar sin necesidad de tramitar un visado.

¿Qué precio tiene el pasaporte mexicano 2023?

Para el 2023, el pasaporte mexicano tiene un precio desde 815 pesos, con un año de vigencia. El más caro cuesta 3 mil 780 pesos, con una vigencia de 10 años:



Un año de vigencia por 815 pesos.

Tres años por mil 585 pesos.

Seis años por 2 mil 155 pesos.

10 años por 3 mil 780 pesos.

A través de este enlace podrás consultar todos los requisitos y dónde comenzar a tramitar tu pasaporte mexicano, requisito fundamental para poder salir de México e ingresar a cualquier otra nación del mundo.

Recuerda que el tiempo de entrega del pasaporte para primera vez oscila entre las 3 y 6 semanas; sin embargo, para renovación, el pasaporte se entrega el mismo día mediante previa cita y pago.