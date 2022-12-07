Congreso de Perú aprueba moción de vacancia contra Pedro Castillo

Con 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones, el Congreso de Perú aprobó la moción de vacancia contra Pedro Castillo, por lo que avanza la destitución de como Presidente de ese país y se procede al regimen de sucesion presidencial en Perú.

Entre los argumentos para aprobar la moción de vacancia contra Pedro Castillo, la oposición aseguró que es por "incapacidad moral" por sus presuntos vínculos con actos de corrupción.

Crisis en Perú por destitución de Pedro Castillo como presidente

La remoción de vacancia contra Pedro Castillo se presentó a finales de noviembre por parte de la oposición y este miércoles se votaría. El Presidente de Perú, Pedro Castillo, llevaba 16 meses en el gobierno de Perú.

Quién reemplazará a Pedro Castillo tras ser avalada moción de vacancia



De acuerdo con la Constitución de Perú, quien sucedería a Pedro Castillo en la Presidencia de Perú será Dina Boluarte, vicepresidenta de ese país.

La aprobación de la moción de vacancia de Pedro Castillo se dio luego de que el Presidente de Perú decretó la disolución temporal del Congreso al declarar un gobierno de excepción.

#CongresoInforma l Compartimos la resolución del Congreso que declara la vacancia presidencial de Pedro Castillo Terrones. pic.twitter.com/cwawUZG9b1 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 7, 2022

Además, pidió que se convoquen a nuevas elecciones y a elaborar una nueva Constitución. También ordenó un toque de queda a partir de las 22:00 horas.

El anuncio de Pedro Castillo se dio a pocas horas antes de que el mandatario izquierdista enfrente un tercer intento de destitución promovido por legisladores de oposición, que acusan al mandatario de corrupción.

Pedro Castilllo respondió en días pasados a sus detractores que con esta moción de vacancia buscaban "dinamitar la democracia" y rechazó las acusaciones de corrupción en su contra.

Reportan detención de Pedro Castillo tras moción de vacancia

Daniel Soria, procurador General del Estado, informó que se presentó una denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.