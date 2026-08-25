Congreso de Sinaloa se prepara para designar a gobernador interino tras licencia de Rocha Moya

Tras horas de máxima tensión, incertidumbre legislativa y fuertes protestas ciudadanas, el Congreso del Estado de Sinaloa reanudó de manera formal el proceso para destrabar el vacío de poder en la entidad.

La Mesa Directiva emitió la convocatoria oficial a las y los diputados locales para reactivar la Sesión Pública Extraordinaria este martes 25 de agosto a las 8:00 de la mañana en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, con el objetivo central de discutir y votar la designación de la persona que asumirá la gubernatura interina de Sinaloa tras la licencia de Rubén Rocha Moya.

El reclamo social en las calles de Culiacán tras vacío de poder por licencia de Rubén Rocha Moya

La reactivación de la sesión legislativa ocurre apenas un día después de que el propio Poder Legislativo local decidiera congelar la asamblea extraordinaria programada originalmente para el pasado lunes. La parálisis política se detonó por el convulso escenario generado por Rubén Rocha Moya, quien el pasado viernes 21 de agosto anunció sorpresivamente que reasumía el Ejecutivo tras 112 días de licencia, pero horas más tarde frenó su reincorporación en medio de las aclaraciones del Gobierno Federal y la Secretaría de Gobernación (Segob) respecto a que las carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos vínculos con el narcotráfico continúan abiertas.

Empresarios y ciudananos se concentran en la explanada del Palacio de Gobierno de #Sinaloa, para exigir la renuncia de @rochamoya_; colocan una manta en las escalinatas con la leyenda "Fuera Rocha"https://t.co/qwvIItJpT8 pic.twitter.com/8tWakjYzk1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 24, 2026

Esta serie de decisiones contradictorias provocó la indignación de ciudadanos y políticos. Durante la mañana del lunes, decenas de empresarios, activistas y figuras políticas, entre ellos Manuel Clouthier Carrillo y Sergio Pío Esquer, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, se concentraron en las escalinatas del Palacio de Gobierno de Sinaloa para desplegar una lona con la leyenda "Fuera Rocha". Bajo la consigna de que "la dignidad está en juego", los manifestantes exigieron la salida definitiva de Rocha Moya, la reestructuración completa del gabinete y la atención inmediata a la severa crisis de inseguridad que golpea a los municipios del estado.

