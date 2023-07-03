¡Acusan a Alito Moreno! Osorio Chong, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Claudia Ruiz Massieu renuncian al PRI

El senador Miguel Ángel Osorio Chong dio a conocer en su conferencia de prensa convocada, titulada "Congruencia por México", para este lunes que renunciará al Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 42 años de militancia; sin embargo, no se fue solo.

Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga, todavía del PRI, convocaron a un mensaje a las 13:00h en un hotel al poniente de la CDMX, para dar un "importante mensaje", decía la invitación. También se encontraba Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México (Edomex) y la senadora Claudia Ruiz Massieu, quienes también anunciaron su salida del tricolor.

El excoordinador del PRI en la cámara alta, Miguel Ángel Osorio Chong, recalcó que el tricolor de antes representaba ideales de democracia y justicia social; sin embargo, hoy ya no es el mismo, pues es un partido que se encuentra secuestrado por una dirigencia que no da resultados y que impone únicamente a sus incondicionales.

"Sí, Alejandro Moreno en poco tiempo desvió nuestro gran Instituto Político; miró solo para sus propios intereses, para su ambición y para su protección (…) Lo destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos", dijo.

#ÚLTIMAHORA | Miguel Ángel Osorio Chong hace oficial su salida del #PRI.



Responsabiliza a @alitomorenoc de causar la debacle de ese #partido. pic.twitter.com/iIObgexgGP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

Osorio Chong, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Claudia Ruiz Massieu crearán "Congruencia por México"

Los senadores Osorio Chong, Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Claudia Ruiz Massieu crearán "Congruencia por México".

"No se equivoquen, ni nos retiramos de la política, ni nos hacemos un lado. Hay mucho más que hacer por este país y nos necesita todas y a todos. No importa la circunstancia en la que nos encontremos, lo importante es que seguiremos estando. Para que algo pueda nacer, algo debe terminarse", sentenció Osorio Chong.

El dirigente político anunció que se constituirá como un grupo que buscara fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar en las y los mexicanos. También adelantó que realizarán recorridos por el país.

La senadora Nuvia Mayorga lamentó que ahora no se puede llegar a consensos debido a la cerrazón de Moreno Cárdenas.