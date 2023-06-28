¿Te atreverías a probar helados de catsup, de chícharo o de galletas digestivas? Te decimos dónde los venden

Este verano, la tienda The Ice Cream Project creó una variedad de sabores para helados y sorbetes, basados en alimentos que la mayoría de las personas tiene en sus alacenas y refrigeradores.

Comenzamos con un aderezo muy conocido en el mundo, que va muy bien en hamburguesas, hot dogs y huevos; se trata de la catsup, "creo que en realidad son cosas que todo el mundo tiene en su cocina convertidas en helados que no esperarías", dijo Sarah Standing, empleada de The Ice Cream Project.

¿Qué otros sabores de helados hay?

Los nuevos sabores de helados que ofrece The Ice Cream Project se basaron en las marcas de alimentos favoritas de la británica Anya Hindmarch, diseñadora de moda y dueña de local.

Por ejemplo, hay helado de bollos de la marca Warburtons, también de galletas digestivas de McVitie, así como de salsa de chile dulce de Blue Dragon y hasta de pepinillos de Braston y chícharos de la marca Petite Pois.

"Es un concepto realmente genial. Creo que es una gran oportunidad para probar algunos sabores que de otro modo no la tendrías y también experimentar un poco. Nunca saldría a comprar un helado de chícharos, en realidad es uno que probé hoy y realmente me sorprendió", contó Lydia Beith, editora de medios sociales de Delish UK.

The @anyahindmarch Ice Cream Project is returning on Thursday 29th June and we are so excited to be one of the new flavours!



If you've ever wanted to know what a Branston Pickle and cheese ice cream would taste like, now you can find out! 🍦 pic.twitter.com/6u7yHI4fsy — Branston Pickle (@BranstonUK) June 25, 2023

También hay de cereales de Rice Crispies, de Coco Pops, también de botanas saladas como cacahuates de la marca KP, sin olvidar el sorbete de Ribena, un refresco británico a base de grosella negra y concentrado de frutas, con o sin gas.

"A la gente le suele gustar y tiene dos bolas de helado de algo realmente inusual. Quiero decir, hay algunos temerarios que vienen aquí y dicen: "dame de chile dulce y cuajada de limón" y tú: "¿En serio?" Pero les encanta" comentó Sarah.

We are excited to announce that we are going to be a part of the @anyahindmarch Ice Cream Project🍦 which is coming to Anya Village Thursday 29th June! Try the Branston Pickle flavour - it’s the perfect mix of mellow cheddar cheese with the chunky bite of Branston pic.twitter.com/0m13GsgTcs — Branston Pickle (@BranstonUK) June 23, 2023

¿Dónde comprar esto helados?

La tienda se llama The Ice Cream Project, está en Londres, Reino Unido, desde 2014 tiene como objetivo hacer más refinada la elaboración del helado, manteniendo un sabor óptimo gracias a un proceso hogareño y artesanal.

The Ice Cream Project de Anya Hindmarch está de regreso, estos nuevos sabores "exóticos" del verano 2023, se agregarán a otros helados que hicieron el año pasado como: el de salsa de soya de Kikkoman, estarán a la venta a partir del 29 de junio hasta el 27 de agosto; para personas con paladar menos atrevido seguirán los de chocolate, brownie y crema, té matcha, entre otros.

