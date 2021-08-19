Museo del Helado abre su primera tienda internacional en Singapur.

El Museo del Helado abrió su primera tienda internacional en Singapur este jueves, brindando un dulce respiro a los residentes mientras el país alivió algunas restricciones impuestas a causa de la pandemia de COVID-19.

Los visitantes tenían que reservar con antelación para asegurarse de que se cumplían los requisitos de distanciamiento social en el museo. La instalación de 19 mil metros cuadrados sigue estrictas pautas contra coronavirus, establecidas por el gobierno, que incluyen registros obligatorios y muestra de certificados de vacunación o pruebas negativas de COVID-19 para todos los visitantes.

Muchos estaban entusiasmados con la perspectiva del helado de flujo libre y las exhibiciones interactivas que pueden experimentar con boletos que cuestan desde 38 dólares de Singapur, 28 dólares estadunidenses.

The Museum of Ice Cream opened its first international outlet in Singapore https://t.co/lnJsbfUbkp pic.twitter.com/a9A90sH9jk — Reuters (@Reuters) August 19, 2021

"Nos divertimos mucho en el castillo inflable, estábamos usando nuestros cubrebocas, pero gastando las calorías que ganamos con el helado", dijo la nutrióloga Trudy Sweeney mientras mordía un helado de frijoles rojos con barquillo, uno de los sabores locales disponibles en el museo de Singapur.

"Definitivamente es un buen descanso de la pandemia", dijo su amigo y compañero nutriólogo, Mitch Tugade. "Es realmente un buen lugar para estar, estás feliz y te olvidas de lo que está sucediendo afuera cuando estás aquí".

Museo del Helado abre su primera tienda en Singapur.

Provocar felicidad; objetivo del Museo del Helado

El director de Asia Pacífico del Museo del Helado de Singapur, Pirakash T, dijo que parte del atractivo del museo es cómo hace feliz a la gente.

"También ayuda al lado creativo de tu cerebro, te ayuda a olvidarte de las cosas. Así que definitivamente creo que es beneficioso, te permite tomarte un descanso de las cosas que suceden afuera y definitivamente es bueno para tu salud mental también. "

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El Museo del Helado planea expandirse pronto a más ubicaciones internacionales. Abrirá otra ubicación en Austin, en Estados Unidos, el próximo sábado 21 de agosto y actualmente tiene una ubicación permanente en Nueva York, que es muy popular entre los "influencers" y con frecuencia atrae a celebridades.