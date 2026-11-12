Conoce la trayectoria del cantautor español que ha conseguido 30 nominaciones al Grammy y que todavía no logra conquistar uno de los galardones más importantes de la industria musical.

Las nominaciones al Latin Grammy reconocen el trabajo de artistas y compositores de la música latina. Sin embargo, acumular candidatura no siempre significa llevarse el gramófono a casa.

¿Quién es el artista que tiene 30 nominaciones al Grammy?

El artista que ha acumulado 30 nominaciones al Grammy es Pablo Alborán, un cantautor español que ha crecido en el ámbito musical desde muy joven. Su salto a la fama fue aproximadamente en el 2010 con la canción “Solamente tú”, lo que lo llevó a grabar su primera discografía.

El cantautor acumula 30 nominaciones al Latin Grammy; su trayectoria en estos galardones comenzó en 2011 y se ha extendido a distintas categorías, entre ellas Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del Año.

Su primera candidatura llegó con su álbum debut Pablo Alborán y el tema “Solamente tú”. Desde entonces, sus producciones y canciones han sido consideradas en categorías de interpretación vocal, álbumes y grabaciones, así como en reconocimientos a composiciones.

En 2023, el artista obtuvo cinco nominaciones por trabajos como “La Cuarta Hoja”, “Carretera y Manta”, “Amigos y Contigo”.

Ese año estuvo considerado en categorías principales como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

A pesar de las candidaturas acumuladas, el cantante malagueño aún no ha conseguido llevarse el premio dorado.

¿Cuáles son las 30 nominaciones al Latin Grammy de Pablo Alborán?

La trayectoria del cantante en estos premios comenzó en 2011 y abarca diferentes categorías. Entre las nominaciones destacan las relacionadas con sus álbumes, canciones y grabaciones, además de reconocimientos a su interpretación vocal.

Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina 2011- Pablo Alborán

Canción del Año 2011- “Solamente tú”

Mejor Nuevo Artista

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo 2012- En Acústico

Álbum del Año 2013- “Tanto”

Grabación del Año 2013- “Tanto”

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional 2013- “Tanto”

Grabación del Año 2014- “Dónde está el amor”, junto a Jesse & Joy

Canción del Año 2015- “Por fin”

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo 2015- Terral

Mejor Video Musical Versión Larga 2015- Terral

Álbum del Año 2016- Tour Terral Tres Noches En Las Ventas

Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo 2016- Tour Terral Tres Noches En Las Ventas

Grabación del Año 2016- “Se puede amar”

Grabación del Año 2018- “No vaya a ser”

Álbum del Año 2018- “Prometo”

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional 2018- “Prometo”

Grabación del Año 2020- “Cuándo estés aquí”

Mejor Canción Pop 2020- “Cuándo estés aquí”

Grabación del Año 2021- “Si hubieras querido”

Álbum del Año 2021- “Si hubieras querido”

Álbum del Año 2021- Vertigo

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional 2021- “Vértigo”

Canción del Año 2021- “Si hubieras querido”

Grabación del Año 2022- “Castillos de arena”

Álbum del Año 2023- “La cuarta hoja”

Mejor Álbum Vocal Pop 2023- “La cuarta hoja”

Grabación del Año 2023- “Carretera y manta”

Canción del Año 2023- “Amigos”

Mejor Canción Pop- “Contigo”

Mejor Álbum Pop Contemporáneo 2026- KM0

A pesar de que no se ha llevado ningún premio, su club de fans “Familia Alborán México" siempre lo ha apoyado en todos los años que ha estado nominado.