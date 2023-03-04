Consagran aceite con el que ungirán al Rey Carlos III en su coronación

El pasado viernes 3 de marzo fue consagrado en Jerusalén el aceite sagrado con el se ungirá al Rey Carlos III durante su coronación, la cual se realizará el próximo 6 de mayo.

La consagración del aceite se realizó durante una ceremonia en la Iglesia del Santo Sepulcro, por el patriarca ortodoxo griedo de Jerusalén, su Beatitud Theophilos III y el arzobispo anglicano, Hosam Naoum.

El aceite crismal está perfumado con una mezcla de diferentes flores como sésamo, rosa, jazmín, canela, neroli, benjuí y azahar.

At The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, the Chrism oil which will be used to anoint The King at the Coronation in May has been consecrated by The Patriarch of Jerusalem and the Anglican Archbishop in Jerusalem.



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El aceite recién consagrado se elaboró con aceitunas recolectadas de dos olivares en el Monte de los Olivos, en el Monasterio de la Ascensión y el Monasterio de María Magdalena, el lugar de enterramiento de la abuela de Carlos, la princesa Alicia de Grecia.

Además es el mismo con el que fue ungida su madre, la Reina Isabel II, hace 70 años, cuando se coronó como monarca del Reino Unido. La fórmula del aceite es la misma que se utiliza desde hace cientos de años.

¿Cuándo será la coronación del Rey Carlos III?

El Palacio de Buckingham informó que el aceite consagrado se utilizará para ungir al Rey Carlos III, cuando sea coronado junto a su esposa Camilla en la Abadía de Westminster, en Londres.

Carlos III llegará a la Abadía de Westminster en una procesión desde el Palacio de Buckingham, este acto es conocido como “La procesión del Rey”.

Al finalizar la ceremonia y los protocolos reales, se transmitirá en vivo un concierto para celebrar la coronación del nuevo monarca.

¿Qué es la unción del Rey Carlos III?

La unción del Rey Carlos III es un acto que simboliza la ordenación del monarca haciendo ecos de un bautismo católico.

Tradicionalmente, el aceite se vierte de una ampolla en la Cuchara de Coronación y luego se unge al soberano en sus manos, pecho y cabeza. Esta es la parte más importante y solemne de la coronación.

