Mujer planta un beso al Rey Carlos III frente a Palacio de Buckingham

Una mujer entre la multitud, le plantó un beso al Rey Carlos III, sucedió mientras el hijo de la Reina Isabel II, hacía su recorrido frente al Palacio de Buckingham en la capital de Inglaterra.

La mujer se inclinó sobre una de las barreras de seguridad para plantarle un beso al Rey Carlos III de la Gran Bretaña.

Aunque el beso fue en la mejilla, el ángulo de la toma muestra que fue entre la mejilla y muy cerca de los labios, y sucedió mientras el monarca estrechaba la mano de decenas de miembros del público que se dio cita frente al Palacio de Buckingham, este viernes 9 de septiembre (2022).

El beso fuera de protocolo del ahora rey #CarlosIII pic.twitter.com/IIYMO6MLBN — Heartito Aguante el 38% (@heartito) September 9, 2022

Mujer sorprende al Rey Carlos III con un beso fuera de protocolo

Los emotivos simpatizantes le tomaron fotos y saludaron a su nuevo monarca, el Rey Carlos III, luego de la muerte de su madre, la Reina Isabel II, ocurrida el jueves (8 de septiembre 2022).

En un gesto inesperado, Carlos y su esposa Camila, la Reina Consorte de Gran Bretaña, salieron del carro real justo afuera de las puertas del Palacio de Buckingham, poco después de su regreso a Londres desde el castillo de Balmoral en Escocia, donde murió Reina Isabel II.

La pareja, vestida de negro, fue recibida con grandes vítores y entre aplausos de parte de una multitud de cientos de personas reunidas fuera del palacio. Instantes más tarde y durante más de diez minutos, el Rey Carlos III procedió a estrechar la mano de decenas de simpatizantes, además de apreciar los cientos de tributos florales que le fueron dejados a su madre, la Reina Isabel II.

A su llegada al Palacio de Buckingham, en Londres, capital de Inglaterra, varios británicos y turistas extranjeros ya esperaban a Rey Carlos III y a su esposa Camila, la Reina Consorte.

"God save the king" se vuelve a escuchar en Inglaterra después de 70 años

Poco después de que Carlos y Camila, bajaron del auto y se acercaron a las personas, la multitud comenzó a entonar "God Save The King" al nuevo monarca.

"God save the king", la frase que después de 70 años se vuelve a escuchar en el Reino Unido.

Carlos III saludó a la multitud que se agolpó para saludarlo en el Palacio de Buckingham tras la muerte de Isabel II: “Dios salve al rey”.

Codo a codo con la reina consorte, Camila pic.twitter.com/bK9OKxfBKP — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 9, 2022

Mujer besa la mano del Rey Carlos III

De hecho, una mujer le besó la mano al Rey Carlos III. El recorrido finalizó luego de que el Rey Carlos III y su esposa Camilla cruzaron las puertas del Palacio de Buckingham.