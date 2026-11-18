La presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se convirtió en un nuevo foco de diferencias dentro de Morena.

Mientras un sector de sus legisladores apuesta por utilizar la mayoría que tiene el oficialismo en la Cámara de Diputados para designar a la próxima titular del organismo, otros consideran que la renovación debe concretarse mediante acuerdos con la oposición.

Rechazan imponer la mayoría de Morena para definir la presidencia del INE

El coordinador de los diputados de Morena reconoció que existen posiciones encontradas y dejó clara su postura frente a la posibilidad de imponer una decisión mediante la mayoría parlamentaria.

“En lo personal, yo soy partidario del consenso. No soy partidario de ejercer nuestra mayoría”, expresó.

También reconoció que hay un grupo importante de legisladores que defiende la posibilidad de utilizar esa mayoría para cumplir con la responsabilidad que, desde su perspectiva, les corresponde conforme a la ley y la Constitución.

“Hay de todo, debo decirlo, es un tema en el que hay opiniones encontradas y obviamente yo no tengo la razón total”, señaló.

Morena enfrenta diferencias por la presidencia del INE

La discusión exhibe las diferencias que existen dentro del propio oficialismo sobre la manera en que debe resolverse la designación.

Mientras algunos legisladores consideran que tener los votos suficientes permite avanzar con el nombramiento, otros apuestan por no dejar fuera a la oposición de una decisión que involucra al árbitro electoral.

La presidencia del @INEMexico es la manzana de la discordia dentro de #Morena.



Hay legisladores del oficialismo que le apuestan a aplicar su mayoría para quedarse con el 'pastel completo' y designar a la nueva presidenta del #INE ante la falta de consensos con la oposición.



Las… pic.twitter.com/Y44SIvUWRx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 18, 2026

Tribunal Electoral respalda crítica de Ricardo Salinas Pliego contra Morena

En otro frente, Morena enfrentó un revés en su intento por cuestionar las expresiones del empresario Ricardo B. Salinas Pliego, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el desechamiento de una queja presentada por el partido.

La inconformidad estaba relacionada con publicaciones en las que el empresario se refirió a Morena con expresiones como #NarcoPartido, #NarcoRégimen, #Narcopolíticos y #Narcogobierno.

Por unanimidad, los magistrados determinaron que no se actualizó el elemento personal de la calumnia electoral. La sentencia señala que el denunciado no es militante, dirigente ni candidato de algún partido político.

El Tribunal sostuvo que las expresiones forman parte de la deliberación democrática, por lo que no procedía la queja presentada por Morena.