Premio Nacional de Calidad distingue a Constellation Brands por su competitividad, innovación y visión de largo plazo

Constellation Brands recibió el Premio Nacional de Calidad, considerado la máxima distinción empresarial de México, por su desempeño, competitividad y generación de valor sostenible en el país.

El reconocimiento destaca el trabajo que la empresa ha desarrollado durante más de una década en México, donde ha impulsado una operación enfocada en la calidad, la innovación y la sustentabilidad, al tiempo que fortalece el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 5 mil colaboradores en México, de los cuales el 90% provienen de las localidades donde operan sus cervecerías. Este modelo ha permitido impulsar el desarrollo de talento local y generar oportunidades de crecimiento en distintas regiones del país.

Constellation Brands contribuye al desarrollo económico y social de estados en México

Desde 2013, Constellation Brands ha invertido cerca de 12 mil millones de dólares en México, contribuyendo al desarrollo económico y social de estados como Coahuila, Sonora y próximamente en Veracruz.

También impulsa programas educativos|Constellation Brands

Además de su operación productiva, la empresa impulsa iniciativas de desarrollo comunitario y programas educativos orientados a apoyar a jóvenes y fortalecer sus capacidades de liderazgo.

Para Constellation Brands, este reconocimiento refleja una visión de largo plazo en la que la excelencia operativa, la responsabilidad social y el compromiso con las comunidades avanzan de manera conjunta.