Construyen casa con forma de cajas apiladas que filtra el agua de lluvia y es a prueba de inundaciones; la tecnología que la hace resistente

Las inundaciones son un problema cada vez más frecuente en distintas ciudades del mundo y México no es la excepción. Frente a ese desafío, un estudio de arquitectura desarrolló una propuesta poco común: una Casa cajas apiladas capaz de filtrar el agua de lluvias, aprovecharla dentro del terreno y reducir el riesgo de afectaciones durante las temporadas de precipitaciones.

El proyecto, conocido como Light House, fue construido en una isla artificial de Ámsterdam, Países Bajos, donde las viviendas deben adaptarse a condiciones climáticas exigentes. Además de su peculiar diseño vertical, la casa incorpora soluciones sustentables para gestionar el agua de lluvias, disminuir el impacto ambiental y ofrecer mayor protección frente a posibles inundaciones.

¿Por qué esta casa con cajas apiladas resiste mejor las inundaciones?

A diferencia de una vivienda tradicional, la Casa cajas apiladas fue levantada sobre un pequeño montículo elevado, una técnica utilizada desde hace siglos en regiones propensas a las crecidas del agua.

Gracias a esta elevación, el inmueble permanece por encima del nivel de las calles cuando se presentan lluvias intensas; al mismo tiempo, el terreno fue diseñado para filtrar el agua de lluvias por tormentas directamente al subsuelo, favoreciendo la recarga natural del acuífero y evitando que el líquido se acumule alrededor de la vivienda.

Cada lote de esta zona debe contar con capacidad suficiente para almacenar, reutilizar o infiltrar el agua, una medida que forma parte de la estrategia ambiental aplicada en este nuevo barrio de Ámsterdam.

Así es el diseño de la casa hecha con cajas apiladas

El aspecto que más llama la atención es su arquitectura. En lugar de distribuir las habitaciones de manera horizontal, los arquitectos organizaron los espacios como si fueran grandes cajas colocadas unas sobre otras, creando diferentes niveles conectados entre sí.

Esta distribución permite formar terrazas, áreas abiertas, rincones privados y espacios familiares iluminados por grandes ventanales; incluso la sala principal fue ubicada a unos 14 metros de altura, desde donde se obtiene una vista panorámica del lago IJmeer.

La estructura combina acero, madera prefabricada y bloques de vidrio que permiten el paso de la luz natural mientras conservan la privacidad del interior.

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La tecnología también ayuda a ahorrar agua y energía

La innovación de esta vivienda no termina con su diseño; la Casa cajas apiladas incorpora paneles solares, una bomba de recuperación de calor y un depósito para captar el agua de las fuertes lluvias, recursos que ayudan a disminuir el consumo de energía y aprovechar mejor los recursos naturales.

Además, el sistema fue pensado para adaptarse con el paso del tiempo; su distribución interior puede modificarse conforme cambien las necesidades de la familia, mientras que su construcción modular facilita futuras adecuaciones sin generar grandes desperdicios.