México vs Inglaterra EN VIVO hoy desde CDMX: Ya hay ‘cascaritas’ en el Ángel y activan cierre de calles rumbo al estadio por el partido de octavos del Mundial 2026
Sigue las últimas noticias sobre lo que ocurre en CDMX por el partido México vs Inglaterra hoy EN VIVO: afectaciones en calles y transporte en CDMX, el horario del partido este 5 de julio y todo lo que ocurre en las sedes con pantallas
La emoción por la Copa del Mundo ya se vive en la capital. Los aficionados esperan el arranque del partido de octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y en Azteca Noticiaste llevamos la cobertura al moment. Siguel las últimas noticias de todo lo que pasa en la CDMX por el México vs Inglaterra EN VIVO: afectaciones viales, el clima, rutas de transporte, ubicación de pantallas y el ambiente que se respira en el Zócalo, el Ángel de la Independencia y todos puntos clave.
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¿A qué hora se juega el México vs Inglaterra el domingo 5 de julio?
El juego de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está programado para iniciar a las 18:00 horas de hoy domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, antes Azteca.
La transmisión del partido estará disponible en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca 7 en televisión abierta, así como en la app y el sitio oficial de Azteca Deportes.
México vs Inglaterra EN VIVO hoy desde CDMX: Ya hay 'cascaritas' en el Ángel y cierre de calles por el partido del Mundial 2026
A esta hora abrirán el Fan Fest del Zócalo
Recuerda que el aforo al Fan Fest del Zócalo es limitado. En este enlace consulta a qué hora abre y las recomendaciones en caso de ir.
Pronóstico del clima para el México vs Inglaterra hoy en CDMX; ¿lloverá?
La capital registró la mañana de este 5 de julio lloviznas en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, lo que despertó la inquietud de si lloverá justo a la hora el México vs Inglaterra.
El pasado 30 de junio el partido México vs Ecuador, también en el Estadio Ciudad de México, se retrasó una hora debido a que las condiciones climáticas provocaron la activación del protocolo por tormenta eléctrica.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil local informó que el pronóstico del tiempo prevé que las lluvias se generalicen en la CDMX en el transcurso de la tarde. Además, alertó que se podría registrar caída de granizo y actividad eléctrica, por lo que hay que estar pendientes de cualquier actualización sobre el partido México vs Inglaterra.
Se observan #lluvias de intensidad débil a moderada en zonas serranas de @AlcaldiaAO y @cuajimalpa_gob.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 5, 2026
Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/InXd5JRz2T
Mexicanos acuden a hotel de concentración de Inglaterra
Aficionados acuden a las afueras del hotel de concentración de la Selección de Inglaterra ubicado en Santa Fe. Hay cierres a la circulación en dicha zona.
Juegan cascarita en el Ángel de la Independencia
Espectadores en espera del partido México vs. Inglaterra juegan una cascarita de futbol a los pies del Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma.
Inician cortes a la circulación en Calzada de Tlalpan
Como parte del operativo "Última Milla" implementado por el partido entre México e Inglaterra, autoridades realizan cortes a la circulación en distintos puntos de la calzada de Tlalpan.
Elementos de la Policía de Tránsito mantienen un dispositivo vial y efectúan desvíos para los automovilistas.
Ley Seca temporal en la Álvaro Obregón
La alcaldía Álvaro Obregón informó de la implementación de la Ley Seca en 10 colonias de la demarcación desde hoy y hasta las 10:00 horas del lunes 6 de julio de 2026.
#ÁOInforma📣 | Queda suspendida temporalmente la venta de bebidas alcohólicas a partir de este momento y hasta las 10:00 hrs del lunes 6 de julio del presente año.@LopezCasarinJ pic.twitter.com/NWuWbIpdZU— Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) July 5, 2026
Calles cerradas por el México vs Inglaterra en CDMX
El sábado 4 de julio comienza a activarse el filtro de seguridad. Solo se permitirá el paso a peatones que muestren su boleto digital en mano y a los autos que se hayan acreditado previamente ante la alcaldía.
Por su parte, el domingo 5 de julio a partir de las 8:00 horas, se restringirá por completo la circulación de cualquier vehículo ajeno al evento dentro de la zona delimitada.
El área cercada afectará de manera directa a quienes viven o transitan por la zona sur de la capital. Las vialidades que contemplan cierres dentro de este perímetro son:
- Santa Úrsula
- Circuito Azteca
- Lateral del Anillo Periférico
- Avenida del Imán
- Gran Sur
- Calzada de Tlalpan
- Acoxpa
- Avenida Las Torres
¿Dónde están las pantallas en CDMX para ver el México vs Inglaterra?
De acuerdo con el mapa y desglose técnico presentado por el Gobierno de la CDMX, los puntos específicos autorizados de transmisión son los siguientes:
- Ángel de la Independencia: Se mantiene como el epicentro principal de la concentración y cuenta con un escenario con pantalla y una pantalla gigante.
- Glorieta de la Diana Cazadora: Punto de inicio de este bloque de transmisiones equipado con una pantalla chica.
- Glorieta del Ahuehuete: Ubicada sobre el mismo corredor de Paseo de la Reforma, está equipada con una pantalla grande.
- Monumento a Cuauhtémoc (Glorieta de Cuauhtémoc): Localizada en el cruce de Reforma e Insurgentes, cuenta con una pantalla grande.
- Glorieta de Amajac: Zona de transición hacia el Centro Histórico que dispone de una Pantalla Chica para los transeúntes.
- Estación del Metrobús El Caballito: Funciona como uno de los núcleos de mayor afluencia, al contar con un escenario con pantalla y una pantalla grande fija.
- Monumento a la Revolución: Espacio habilitado a unas cuadras de Reforma por Avenida de la República, el cual tiene integrado un escenario con pantalla.
- Esquina de Av. Juárez y Revillagigedo: Área colindante con la Alameda Central provista con una Pantalla Chica para desahogar el flujo peatonal.