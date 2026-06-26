La avanzada tecnología de los japoneses que logra que las casas “leviten” durante terremotos y evita que se derrumben

La posibilidad de que una casa "levite" durante un terremotos parece salida de una película de ciencia ficción, pero en Japón existe una tecnología diseñada precisamente para reducir los daños que provocan los movimientos más intensos del suelo. El sistema fue desarrollado para casas unifamiliares y tiene un objetivo muy claro: evitar que las vibraciones del terreno se transmitan directamente a la estructura del inmueble.

A diferencia de los métodos tradicionales, que buscan reforzar columnas, muros o cimientos, esta innovación separa la vivienda del suelo durante los primeros segundos de un sismo; gracias a ese mecanismo, la construcción absorbe una cantidad mucho menor de energía y disminuye el riesgo de sufrir daños estructurales.

¿Cómo funciona la tecnología que hace "flotar" las casas durante un terremoto?

El sistema, desarrollado por la empresa japonesa Air Danshin Systems, trabaja de manera automática; todo comienza cuando sensores especializados detectan las primeras ondas sísmicas; en menos de un segundo activan un compresor que inyecta aire debajo de la vivienda.

Esa presión eleva la casa apenas unos centímetros sobre su base, aunque la distancia parece mínima, resulta suficiente para desacoplarla del movimiento más violento del terreno; mientras el suelo continúa sacudiéndose, la estructura permanece estable sobre un colchón de aire controlado.

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Cuando el terremoto concluye, la vivienda desciende lentamente hasta volver a apoyarse sobre sus cimientos; durante todo el proceso, los servicios de agua, gas y electricidad continúan funcionando gracias al uso de conexiones flexibles diseñadas para acompañar el movimiento sin romperse.

La empresa responsable señala que este mecanismo puede instalarse con mayor facilidad en viviendas construidas principalmente con madera y que requiere menos intervenciones que otros sistemas de aislamiento sísmico utilizados en edificios de gran tamaño.

Los recientes terremotos volvieron a poner bajo la lupa la prevención sísmica

El interés por esta tecnología creció después de la intensa actividad registrada en el Cinturón de Fuego del Pacífico; en menos de 24 horas se reportaron sismos en China, Estados Unidos, Perú, Venezuela y Japón, una secuencia que llamó la atención por la concentración de movimientos ocurridos en distintos puntos de una de las regiones con mayor actividad tectónica del planeta.

El caso que generó mayor preocupación fue el de Venezuela, donde un fuerte terremoto obligó a activar operativos de emergencia; aunque cada uno de estos eventos responde a procesos geológicos propios y no significa que exista una relación directa entre ellos, la jornada volvió a abrir el debate sobre la importancia de invertir en tecnologías capaces de disminuir los daños provocados por un sismo.

Precisamente bajo esa filosofía nació el sistema japonés de "casas flotantes": no busca impedir que ocurra un terremoto, sino reducir el impacto que las sacudidas pueden tener sobre las viviendas y ofrecer una alternativa adicional para proteger a quienes viven en zonas con alta actividad sísmica.