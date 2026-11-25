La presencia de contaminantes PM10 y PM2.5 activó las medidas del programa Hoy No Circula en toda la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este jueves 26 de noviembre no podrán circular los vehículos que tengan:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma de verificación 1 y 2

Cuando la contaminación tiene niveles críticos por encima de los 150 puntos de IMECA, se activa la contingencia ambiental, activando el Doble Hoy No Circula. Este jueves 26 de noviembre no aplica.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Aunque el programa opera en todas las alcaldías de la Ciudad de México, en el Edomex solo aplica en 40 municipios, en tres zonas metropolitanas.

Valle de México

Valle de Toluca

Santiago Tianguistenco

El programa del Hoy No Circula se aplica de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a.m. a 22:00 p.m. La restricción se aplicará en las 16 alcaldías de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Edomex donde opera el programa.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

¡Cuida tu cartera! No cumplir con el programa puede representar una multa que afecte tu semana con una sanción vigente de entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, el monto puede ir más allá de los 2 mil pesos hasta más de 3 mil pesos.

¿Qué vehículos están extentos del Hoy No Circula?

Los automóviles con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos quedan extentos de las restricciones del programa.

Además de las motocicletas, los vehículos de emergencia y servicios esenciales como taxis, bomberos, transporte escolar, automóviles para personas con discapacidad.