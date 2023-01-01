Kim Jong Un pide nuevos misiles balísticos intercontinentales

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ordenó el desarrollo de nuevos misiles balísticos intercontinentales y la producción masiva de armas nucleares tácticas para contrarrestar las amenazas de Estados Unidos y Corea del Sur, dijeron el domingo medios estatales.

En una reunión clave del gobernante Partido de los Trabajadores, Kim destacó la necesidad de aumentar el arsenal nuclear del país y asegurar un "poder militar abrumador" para defender su soberanía y seguridad de los enemigos.

Kim Jong Un acusó a Washington y Seúl de llevar a cabo un "complot para aislar y sofocar" a Corea del Norte, calificándolo de "sin precedentes en la historia de la humanidad".

"Presentó la tarea de desarrollar otro sistema de misiles balísticos intercontinentales con capacidad de contraataque nuclear rápido como su misión básica", dijo la agencia oficial de noticias de Corea del Norte, KCNA.

Año lleno de misiles balísticos norcoreanos

El informe se produjo horas después de que Corea del Norte disparara un misil balístico de corto alcance frente a su costa este, en una rara prueba de armas a altas horas de la noche del día de Año Nuevo.

La situación se produce menos de un día después de que Corea del Norte lanzara tres misiles balísticos el sábado.

El misil balístico de corto alcance fue disparado alrededor de las 02:50 hora local (07:50 GMT) desde Piongyang, dijo Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

El lanzamiento sigue a un número sin precedentes de pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte este 2022, mientras Piongyang continúa con el desarrollo de armas en un contexto de especulaciones de que podría probar un arma nuclear por séptima vez.