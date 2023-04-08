Corea del Norte realiza prueba con un dron submarino nuclear

Corea del Norte realizó otra prueba de dron de ataque submarino con capacidad nuclear. El artefacto es capaz de generar tsunamis radiactivos. De acuerdo con medios estatales, se trata de a última en una demostración de fuerza frente Estados Unidos y Corea del Sur.

El país probó otro tipo de arma submarina no tripulada de ataque con capacidad nuclear denominada "Haeil-2", más de una semana después de que revelara un nuevo sistema submarino no tripulado apodado "Haeil-1", que se traduce como tsunami en coreano, diseñado para realizar ataques furtivos en aguas enemigas.

Los analistas afirman que Corea del Norte exhibe sus diversas capacidades de lanzamiento nuclear frente a Washington y Seúl, aunque se muestran escépticos sobre si el vehículo submarino está listo para su despliegue.

Durante la prueba del sistema de armamento estratégico submarino, realizada entre el 4 y el 7 de abril, la Agencia Telegráfica Central de Corea afirmó que el dron recorrió mil kilómetros de distancia submarina durante 71 horas y 6 minutos y alcanzó con éxito un objetivo simulado.

“La prueba demostró perfectamente la fiabilidad del sistema de armamento estratégico submarino y su capacidad de ataque mortal”. Agencia Telegráfica Central de Corea

Corea del Norte ha intensificado sus actividades militares en las últimas semanas, protestando por que Estados Unidos y Corea del Sur realicen maniobras militares conjuntas.

Presentó nuevas armas nucleares más pequeñas y disparó un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos.

Corea del Norte y su potencial nuclear

Después de la India, Israel y Pakistán, Corea del Norte es el cuarto país que tiene bombas nucleares. Fue en 2006 cuando Corea del Norte anunció que había llevado a cabo con éxito su primera prueba nuclear.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un pidió desarrollar nuevos misiles balísticos intercontinentales y el arsenal nuclear, según dieron a conocer medios locales. El objetivo: reforzar su capacidad de defender la soberanía del país y prepararse para un posible ataque.

Las intenciones del líder norcoreano llegaron después de que en 2022 realizó varias pruebas con misiles, un récord para el país asiático.

misil

En octubre de 2020, Corea del Norte presentó el último de sus misiles balísticos: el Hwasong-17, con un posible alcance de de 15 mil kilómetroso más. Posiblemente podría llevar tres o cuatro cabezas nucleares, en lugar de solo una, lo que dificulta que una nación se defienda. También posee una bomba de 100 kilotones es seis veces más potente que la que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945.

Las más recientes pruebas nucleares de Corea del Norte

Corea del Norte ha llevado a cabo más de 30 pruebas de misiles este año, utilizando algunos con un alcance lo suficientemente largo como para llegar a Estados Unidos. Estos incluyen misiles balísticos, misiles de crucero y misiles hipersónicos.

En 2017 Corea del Norte probó un ICBM, el Hwasong-12, que alcanzó una altitud de unos 4.500 km. También probó el Hwasong-14, con un potencial aún mayor y un alcance de 8 mil kilómetros, aunque algunos estudios sugieren que podría alcanzar los 10 mil kilómetros, una distancia capaz de llegar a Nueva York.

Solo Estados Unidos, Rusia y China tienen misiles terrestres similares. Cabe destacar que los misiles hipersónicos vuelan a varias veces la velocidad del sonido ya baja altura para escapar de la detección del radar.