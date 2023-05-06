Coronación del Rey Carlos III: ¿Qué comieron los invitados a la ceremonia?

Un detalle muy importante dentro de la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, sin duda, fue el banquete. Ambos eligieron personalmente las recetas creadas por distintos chefs para agasajar a los dos mil invitados a la ceremonia.

El plato principal de este evento, que no ocurría desde hace 70 años, fue el Quiche de la coronación: una receta del chef británico Mark Flanagan. Los ingredientes fueron compartidos para que los británicos pudieran replicar el platillo.

Este fue el banquete para los invitados a la coronación del Rey Carlos III

Su base es una pasta de hojaldre delgada y crujiente con espinacas, habas y estragón fresco, mezclado con huevo, crema, queso cheddar y leche. Se puede comer frío o caliente y se adapta fácilmente a diferentes gustos y preferencias.

La preparación fue divulgada en la página oficial de la Familia Real y a través de las redes sociales, para que desde otros lugares millones de personas puedan cocinarlo.

La preparación del platillo de la coronación del rey Carlos III fue divulgada en la página oficial de la Familia Real |FIA

El resto del menú elegido fue: berenjenas con salsa de yogurt, aderezo hecho con aceite de oliva, chutney de mango, curry, ajo y desde luego yogur, de la chef británica Nadiya Jamir Hussain.

El plato principal de este evento, que no ocurría desde hace 70 años, fue el Quiche de la coronación|FIA

Para el plato fuerte apostaron por un sabor asiático, costillar de cordero asado. El corte de carne marinado con ingredientes de origen asiático creado por el chef chino estadounidense, Ken Hom.

Un detalle muy importante dentro de la coronación del rey Carlos III y la reina Camila fue el banquete|FIA

Finalmente, el platillo más británico de este menú Real es el postre. Un triffle de fresa y jengibre; va en copas de vidrio con varias capas de pastel, es la fruta seleccionada y crema. Platillos, sin duda, con sabores de la India, históricamente muy arraigados a los británicos. No faltaron los tacos con salsa de piña, creación del chef Gregg Wallace.

Así fue el banquete de la coronación del rey Carlos III|FIA

La coronación del rey Carlos III fue un momento de unión en todo el Reino Unido y la Commonwealth. El gran almuerzo de esta celebración tiene como objetivo reunir a vecinos y comunidades para conmemorar el hecho; momento de compartir amistad, comida y diversión. Así que millones de británicos compartieron en calles, jardines y vecindarios la comida que cocinaron.

Millones de británicos fueron invitados para que salieran a las calles con sus canastas de comida para compartir, reunirse entre vecinos y comunidades a disfrutar del “gran picnic” o el “gran almuerzo” de la coronación.

