Revive el minuto a minuto de la coronación del rey Carlos III y la reina Camila

Este 6 de mayo se realizó la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, el monarca tuvo que esperar más de 70 años para llegar a este día y suceder a su madre la reina Isabel II.

Miles de personas estuvieron presentes en el momento histórico siguiendo la ruta de los reyes desde la procesión del Palacio de Buckingham hasta la Abadía, y después esperaron para el tradicional saludo de la Familia Real.

Thank you @rafredarrows for an extraordinary finale to an extraordinary day! 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/EGgjBRx55A — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Emotivo homenaje a Lady Di durante la coronación del rey Carlos III

Durante la ceremonia de coronación del rey Carlos III, Kate Middleton, esposa del príncipe William, le rindió homenaje a la princesa Diana, la extinta Lady Di.

Middleton deslumbró con su elegante vestido de seda color marfil pero lo que realmente llamó la atención fueron los pendientes que pertenecieron a Lady Di, unos aretes de perlas blancos que en varias ocasiones fueron utilizados por llamada "princesa del Pueblo".

Reina Camila ride homenaje a Isabel II y sus queridos corgis.

La reina Camila sorprendió a todos con su "look", apareció portando un vestido impecable que homenajeaba a Isabel II y sus queridos corgis.

"Muick" y "Sandy", los queridos corgis de la extinta Isabel II, aparecen bordados a los lados de la falda de la reina Camila. Actuaqlmente, estos "lomintos" viven en el Royal Lodge de Windsor, la finca que el príncipe Andrés comparte con su exesposa, Sarah Ferguson, quienes los adoptaron tras la muerte de la reina.

¿Himno de la Champions en la coronación del rey Carlos III?

Como parte del protocolo de rorocación del rey Carlos III, se debe reproducir un himno, una pieza clásica. En ete caso fue que durante la ceremonia del rey Carlos III se pudo escuchar un hinmno para la monarquía británica y que cuenta con enormes similitudes con el himno de la Champions League.

Revive el minuto a minuto de la coronación del rey Carlos III

Saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham

Los reyes británicos y la familia real salieron al Palacio de Buckingham para el tradicional saludo, con el cual termina el protocolo de coronación del primer día.

Los reyes Carlos III y Camila salen de la Abadía de Westminster

Al finalizar la ceremonia de coronación del rey Carlos III y Camila, los soberanos iniciaron la procesión de regreso al Palacio de Buckingham portando sus respectivas coronas; detrás de ellos va el resto de la familia real.

Camila es coronada reina de Reino Unido

Camila es ungida y coronada formalmente como reina de Reino Unido, posteriormente se inclina ante Carlos III para después tomar su lugar en el trono al lado de su marido.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Príncipe de Gales jura lealtad al rey Carlos III

William, príncipe de Gales e hijo de Carlos, juró lealtad al rey de Reino Unido. Esto es una tradición, en la que el miembro que sucederá al monarca debe acercarse a él para jurarle lealtad besando su mano derecha y arrodillándose.

Carlos III es coronado rey de Reino Unido

El arzobispo pone la corona de San Eduardo sobre la cabeza de Carlos III, con lo cual es nombrado formalmente rey de Reino Unido.

|Reuters

Comienza la investidura del rey Carlos III

Tras la unción, comienza la investidura del rey Carlos III, primero se le pone la llamada supertúnica, un abrigo dorado brillante.

Después de recibe la espada de la justicia, el arzobispo le dice que es para usarla y hacer justicia, así como proteger a la iglesia de Dios y a las personas de buena voluntad; posteriormente le entregan las espuelas y el orbe.

|Reuters

Continúan con el anillo y el guante real, ambos tiene un profundo significado para la realeza británica, también recibe el cetro real y la vara de equidad y misericordia.

El rey Carlos III es ungido

El rey Carlos III se quita la túnica ceremonial, y se sienta en la silla de coronación para ser ungido,esta es la parte más sagrada de la coronación. El arzobispo vierte aceite crismal en sobre la cabeza, pecho y manos del rey en forma de cruz

Primer Ministro de Reino Unido lee la biblia

Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido, lee la Epístola a los Colosenses, del Nuevo Testamento, frente al rey Carlos III y todos los invitados en la Abadía de Westminster durante la coronación.

Carlos III jura ser fiel protestante y respetar la iglesia

Carlos III, frente al arzobispo de Canterbury, se compromete a respetar la ley y la iglesia de Inglaterra durante su reinado. Asimismo hace el Juramento de Declaración de Adhesión, declarando que es un fiel protestante.

|Reuters

Carlos III es reconocido en la Abadía de Westminster

La coronación consta de varias etapas, la primera es el reconocimiento de Carlos III, donde es presentado al pueblo como el nuevo monarca.

Carlos y Camila llegan a la Abadía de Westminster

Con tres minutos de anticipación, Carlos y Camila llegaron a la Abadía de Westminster para la ceremonia de coronación, donde ya los esperaban la familia real, jefes de estado y reyes de otros países.

Carlos III baja del carruaje y comienza a caminar por el pasillo de la Abadía, detrás de él va la reina consorte, Camilla, con sus nietos como pajes.

|Reuters

Comienza procesión del rey

Carlos y Camila salen del Palacio de Buckingham en el carruaje del jubileo de diamante con destino a la Abadía de Westminster para la ceremonia de coronación. Los reyes de Reino Unido recorrerán alrededor de dos kilómetros para llegar a la Abadía.

Their Majesties are on their way to Westminster Abbey! #Coronation pic.twitter.com/q2iPnOjSfz — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

El príncipe Harry, William y Kate llegan a la Abadía de Westminster

Uno de los invitados más esperados era el príncipe Harry, hijo del rey Carlos y la princesa Diana, quien renunció a sus deberes reales, por lo que todos se preguntan ¿dónde se sentará?

Antes de Harry, los duques de Gales William y Kate, al igual que otros miembros de la familia real llegaron a la Abadía para tomar lugar en las primeras filas.

Detienen a miembro del movimiento "Just Stop Oil"

Minutos antes de comenzar la procesión de coronación del rey Carlos III, la policía de Londres detuvo a un miembro del movimiento "Just Stop Oil", un grupo de activismo climático en Reino Unido, para evitar que hiciera desórdenes.

|Reuters

Los invitados comienzan a llegar a la Abadía de Westminster

El rey Carlos llegó al Palacio de Buckingham, mientras los invitados comienzan a llenar la Abadía de Westminster, además miles de personas ya están esperando que dé inicio la procesión.

La Guardia Real Marcha minutos antes de iniciar la procesión

La Guardia Real se prepara para el inicio de la procesión de los reyes que comenzará en el palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster donde se realizará la ceremonia de coronación del rey Carlos III y la reina consorte Camilla.

¿A qué hora y dónde ver la coronación de Carlos III?

Sigue la transmisión de la coronación de Carlos III en vivo hoy 6 de mayo a través de los canales de TV Azteca, en televisión por Azteca Uno, así como el portal de Fuerza Informativa Azteca y sus redes sociales.

La transmisión de TV Azteca comenzará a las 3:00 de la mañana, hora de México, con la procesión de los reyes que partirá del palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster. Posteriormente podrás ver la ceremonia de coronación de Carlos III, donde el rey será ungido, y que se transmitirá por el portal de Fuerza Informativa Azteca y el canal de Azteca Uno.

Después continuaremos en todos nuestros canales con el recorrido de regreso de la Abadía al palacio; finalmente, transmitiremos cuando los nuevos reyes y la familia real salgan al balcón para saludar a los ciudadanos.

Invitados a la coronación de Carlos y Camilla

En la coronación de Carlos y Camila habrá dos mil invitados, como presidentes, primeros ministros y reyes de otras naciones. Entre los que destacan la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden; el rey de España, Felipe VI; y el presidente de Francia Emmanuel Macron.

También se espera la presencia del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; los príncipes de Dinamarca, Federico y María; el mandatario brasileño, Lula da Silva, entre otros jefes de estado.

Como representante de México, no acudirá Andrés Manuel López Obrador, presidente del país, ni el canciller de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; en su lugar asistirá la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González-Blanco.

Muchos de los invitados comenzaron a llegar a primera hora de hoy 6 de mayo, otros más arribaron un día antes a Reino Unido.

Procesión, gran almuerzo, un concierto y otros eventos de la coronación del rey Carlos III

En el itinerario de la coronación de rey Carlos III también destacan otros eventos como el Gran Almuerzo de la Coronación y el concierto, los cuales se realizarán al día siguiente; es decir, el 7 de mayo.

Primero tendrá lugar el Gran Almuerzo de la Coronación, que se realizará por la mañana, en el cual se servirá una quiché de espinacas, habas y estragón. El menú, vegetariano, fue elegido por los propios reyes de Reino Unido.

Por la tarde, se realizará el concierto en el castillo de Windsor, donde se presentarán cantantes como Katy Perry, Lionel Richie y Take That, entre otras estrellas.

