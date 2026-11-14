El precio de la gasolina en México registra diferencias entre estados. Te decimos cuánto cuesta la Magna, Premium y diésel en CDMX y otros estados de la república, así como el promedio nacional de este sábado 14 de noviembre.

¿Cuál es el precio de la gasolina en CDMX hoy?

En la Ciudad de México, los automovilistas encuentran los siguientes precios promedio:

Magna o regular: 23.81 pesos por litro.

Premium: 28.70 pesos por litro .

. Diésel: 26.97 pesos por litro.

Precio de la gasolina en el Estado de México

Para el Estado de México, los precios que se tienen como referencia son:

Magna: 23.67 pesos por litro.

Premium: 28.16 pesos por litro.

Diésel: 26.76 pesos por litro.

Cabe señalar que los costos pueden presentar variaciones entre municipios y estaciones de servicio.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Jalisco hoy 14 de noviembre?

En Jalisco, el precio promedio reportado para este sábado 7 de noviembre es de:

Magna: 23.90 pesos por litro.

Premium: 28.95 pesos por litro.

Diésel: 26.76 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Guadalajara

En Guadalajara, los precios promedio son ligeramente distintos a los del resto de Jalisco.

Magna: 23.85 pesos por litro.

Premium en 28.89 pesos.

Diésel en 26.62 pesos.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Campeche hoy?

En Campeche, el precio promedio de los combustibles se ubica en:

Magna: 23.91 pesos por litro.

Premium: 28.03 pesos por litro.

Diésel: 27.99 pesos por litro.

¿Cuál es el precio del gas natural vehicular hoy?

El gas natural vehicular (GNV) también registra variaciones en sus precios. Este sábado 14 de noviembre el promedio nacional se encuentra en 12.60 pesos por litro.

El precio mínimo reportado es de 10.99 pesos, mientras que el máximo alcanza los 14.49 pesos por litro.

¿Dónde está más barata la gasolina en México?

Buenas noticias para Tamaulipas, pues destaca entre las entidades con el precio más bajo de gasolina Magna, con un promedio de 21.91 pesos por litro.

En contraste, Quintana Roo registra uno de los precios más elevados, con aproximadamente 25.12 pesos por litro de gasolina regular.