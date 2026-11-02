¿Se te acabó el tanque? Así inicia el precio de la gasolina este 2 de noviembre

¿Quieres saber cuánto cuesta llenar el tanque de tu vehículo? En Azteca Noticias te compartimos el precio de la gasolina en México para este lunes 2 de noviembre de 2026, así como los costos promedio de los principales combustibles y las entidades donde puedes encontrar la gasolina regular más económica.

Los precios pueden variar entre estaciones de servicio, por lo que te recomendamos comparar las opciones antes de cargar combustible.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Este lunes, el precio promedio nacional de los combustibles se encuentra en los siguientes niveles:

Gasolina Regular: 23.70 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.59 pesos por litro.

Diésel: 26.98 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular 2 de noviembre de 2026

El gas natural vehicular (GNV) presenta los siguientes precios promedio reportados en México:

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 2 de noviembre de 2026

Si cargas combustible en la Ciudad de México, estos son los precios promedio reportados para este lunes:

Gasolina Regular: 23.82 pesos por litro.

Gasolina Premium: 28.72 pesos por litro.

Diésel: 26.97 pesos por litro.

Precio de gasolina en Edomex hoy 2 de noviembre de 2026

En el Estado de México, los precios promedio por litro son:

Gasolina Regular: 23.68 pesos.

Gasolina Premium: 28.16 pesos.

Diésel: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara 2 de noviembre de 2026

En Jalisco, estos son los precios promedio de los combustibles reportados para este lunes:

Gasolina Regular: 23.99 pesos por litro.

Gasolina Premium: 29.37 pesos por litro.

Diésel: 27.10 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy 2 de noviembre de 2026 en Monterrey

Para Nuevo León, los precios promedio por litro son los siguientes:

Gasolina Regular: 24.16 pesos.

Gasolina Premium: 29.57 pesos.

Diésel: 27.03 pesos.

Precio de gasolina en Sinaloa hoy 2 de noviembre de 2026

Estos son los precios promedio registrados en el estado de Sinaloa:

Gasolina Regular: 23.97 pesos por litro.

Gasolina Premium: 27.03 pesos por litro.

Diésel: 26.78 pesos por litro.

Precio de gasolina en Yucatán hoy 2 de noviembre de 2026

En Yucatán, los precios promedio de los combustibles se ubican en:

Gasolina Regular: 24.07 pesos por litro.

Gasolina Premium: 27.93 pesos por litro.

Diésel: 26.94 pesos por litro.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), estos son los precios promedio nacionales de los combustibles en Estados Unidos para este lunes 2 de noviembre de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.17 dólares (78.13 pesos mexicanos).

Gasolina Premium por galón: 5.06 dólares (94.81 pesos mexicanos).

Diésel por galón: 6.29 dólares (117.86 pesos mexicanos).

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de los combustibles en México varían dependiendo de la entidad y de cada estación de servicio. De acuerdo con los registros disponibles para este lunes 2 de noviembre de 2026, el Estado de México tiene el precio promedio más bajo de gasolina regular, con 23.68 pesos por litro.

En el otro extremo se encuentra Monterrey, Nuevo León, donde el promedio alcanza los 24.16 pesos por litro.

Es importante considerar que estos precios corresponden a promedios estatales y nacionales. El costo final puede cambiar de una gasolinera a otra, incluso dentro de una misma ciudad.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium se encuentra en su octanaje, una medida que indica la resistencia del combustible a la detonación dentro del motor.

La gasolina Magna o Regular tiene 87 octanos y suele utilizarse en motores de menor compresión. Por su parte, la Premium cuenta con 91 octanos o más y se recomienda para determinados motores de alta compresión, turboalimentados o con inyección directa.

Para identificar cuál es el combustible adecuado para tu automóvil, revisa las especificaciones del fabricante en el manual del usuario, la tapa del tanque o la puerta del conductor.

