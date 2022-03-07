Moscú abre corredores humanitarios, Ucrania rechaza porque van a Rusia

Tras un fin de semana en el que Rusia ha bombardeado a civiles y se han visto frustrados los dos intentos de crear corredores humanitarios para permitir a la población abandonar el país, el duodécimo día de guerra en Ucrania comienza con el anuncio de Moscú de establecer vías seguras de evacuación en Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumi.

Sin embargo, Kiev rechaza los nuevos corredores humanitarios propuestos por el Kremlin ya que desembocan en Rusia y Bielorrusia.

La viceprimera ministra y ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania, Iryna Vereshchuk, ha escrito en su cuenta de Telegram que "los rusos bloquearon en dos ocasiones los corredores humanitarios, bombardeando la ruta de los convoyes" y "ahora dicen que pueden abrirlo, pero quieren que los civiles se vayan al territorio ruso, lo que es absurdo, cínico e inaceptable".

Según las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas han continuado su asedio con misiles y artillería contra varias ciudades y regiones de Ucrania, especialmente en Járkov, la segunda mayor ciudad, y las regiones de Sumy y Odesa.

Nueva ronda de negociaciones

Un miembro de la delegación ucraniana ha afirmado que este mismo lunes tendrá lugar la tercera ronda de negociaciones, en este caso en la frontera polaco-bielorrusa.

El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, afirmó hoy que su país "ya está mediando" en el conflicto de Ucrania y que hará esfuerzos para ofrecer asistencia humanitaria, la cual "no puede politizarse".

Aumenta número de refugiados

Según la ONU el número de refugiados ucranianos alcanza los 1.7 millones de refugiados.

Sin embargo, el Alto Representante para la Cooperación y Seguridad de la UE, Josep Borrell dice que las personas que huyen de la guerra pueden llegar hasta los cinco millones.

Rusia no asiste a juicio en la Corte Internacional de Justicia

Rusia no se ha presentado este lunes al juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que Ucrania ha demandado a Moscú por violar presuntamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero.

El rublo, la divisa rusa, ha perdido el 62.1 % de su valor desde que el pasado 24 de febrero Rusia invadiera Ucrania, y después de que Occidente haya aislado al país presidido por Putin con distintas medidas económicas.

El precio del petróleo Brent para entrega en mayo se dispara este lunes el 12.25% en el mercado de futuros de Londres y supera los 130 dólares (130.21 dólares) por barril, máximos desde el 21 de julio de 2008.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que habrá "castigo" para todo aquel que sea responsable de los crímenes en su país: "No perdonaremos, no olvidaremos.

La agencia Reuters publica que según un alto cargo de Defensa estadounidense Rusia ha lanzado 600 misiles sobre Ucrania y ha desplegado un 95% de su Ejército en la invasión.

España envía armamento a Ucrania

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que el material ofensivo enviado por España durante el fin de semana ya está en manos de la resistencia de Ucrania.

En una entrevista en Onda Cero, Robles ha detallado que España envió dos aviones con armamento el viernes y otros dos el sábado, en un operativo que ha calificado de "muy complicado" por las amenazas de Rusia contra los países fronterizos desde donde se traspasara el material a territorio ucraniano.

El cargamento está compuesto, según detalló Defensa la semana pasada, por 1,370 lanzagranadas de tipo C90, especiales para el ataque a carros blindados, 700,000 cartuchos de fusiles y un número no determinado de ametralladoras y ametralladoras ligeras.

Siguen protestas en Rusia

Las autoridades rusas han detenido a 13,368 personas por protestar, en Rusia, contra la guerra en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, el día que comenzó la invasión, según los datos recopilados por la organización OVD-Info, dedicada a la persecución política en ese país.

