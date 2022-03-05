Rusia y Ucrania se culpan por no proporcionar corredores humanitarios

Rusia y Ucrania se culparon por no proporcionar un paso seguro a los civiles que huían de las dos ciudades bombardeadas, en el décimo día de una guerra que ha provocado el mayor desastre humanitario de Europa en décadas.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus unidades abrieron corredores humanitarios cerca de las ciudades de Mariupol y Volnovakha, que han sido rodeadas por sus tropas.

Pero en Mariupol, el ayuntamiento dijo que Rusia no estaba respetando el alto el fuego y pidió a los residentes que regresaran a los refugios y esperaran más información sobre la evacuación.

Por su parte, el Gobierno ruso acusó a los batallones de Ucrania de impedir la evacuación de la población civil de estas dos ciudades. Aseguró que nadie de las 215,000 personas a las que se iba a permitir la salida de estas ciudades "llegó a los corredores humanitarios abiertos".

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que entendía que las evacuaciones de civiles tanto de Mariupol como de Volnovakha no comenzarían el sábado 5 de marzo.

El Gobierno ucraniano alega que los bombardeos rusos violan el acuerdo sobre dos corredores humanitarios https://t.co/2vx3K3yevK pic.twitter.com/3g67UCXh66 — CNN en Español (@CNNEE) March 5, 2022

Refugiados ucranianos

La guerra, que comenzó con la invasión de Rusia el 24 de febrero, envió a casi 1,5 millones de refugiados a huir hacia el oeste hacia la Unión Europea y provocó sanciones internacionales sin precedentes contra Moscú y advertencias de una recesión global.

Las agencias de ayuda han advertido de un desastre humanitario en todo el país. El número de refugiados podría aumentar a 1,5 millones al final del fin de semana desde los 1,3 millones actuales, dijo el jefe de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.

Mujeres y niños cruzaron en el puesto de control de Medyka en el sureste de Polonia en condiciones de congelación. Un hombre que cruzaba por el otro lado le gritó a la multitud que los hombres deberían regresar a Ucrania y luchar.

Miles de #refugiados ucranianos se reúnen para encontrar comida, ropa y refugio después de cruzar la frontera polaca hacia la aldea de #Medyka el 4 de marzo de 2022.



Fotos de @lapatina_ pic.twitter.com/M3AnFoSs9s — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) March 5, 2022

Avance ruso en Ucrania

Ucrania dice que las fuerzas rusas han centrado sus esfuerzos en rodear la capital, Kiev, y la segunda ciudad más grande, Kharkiv, con el objetivo de establecer un puente terrestre hacia Crimea.

Kiev, en el camino de una columna blindada rusa que se ha detenido fuera de la capital ucraniana durante días, fue nuevamente atacada, con explosiones audibles desde el centro de la ciudad.

El Secretario de Estado de Estados Unidps, Antony Blinken, en una visita a Polonia, discutió la seguridad y la asistencia humanitaria con altos funcionarios allí. Polonia ha acogido a la gran mayoría de los refugiados ucranianos.

Las fuerzas rusas han hecho sus mayores avances en el sur, donde capturaron su primera ciudad ucraniana importante, Kherson, esta semana.

El sábado, una multitud marchó por las calles de la ciudad de 250,000 habitantes, ondeando banderas ucranianas y gritando "¡Kherson es ucraniano!", mientras las tropas rusas esperaban.