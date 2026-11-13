Durante la noche de este viernes y las primeras horas del sábado 14 de noviembre, distintos sistemas meteorológicos provocarán lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas en varias regiones de México.

Entre ellos destaca el frente frío número 5, que permanecerá sobre el golfo de México y la península de Yucatán, mientras otro sistema frontal se aproximará al noroeste del territorio nacional.

Lluvias en México este 14 de noviembre

Para el pronóstico de lluvias del sábado 14 de noviembre de 2026, se contemplan las siguientes condiciones:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Tlaxcala.

Temperatura en México este 14 de noviembre

En cuanto a las temperaturas máximas, se pronostican valores de 35 a 40 °C en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También se esperan registros de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Por el contrario, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango podrían registrar temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado.

En las regiones montañosas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan valores de 0 a 5 °C.

Viento y oleaje en México este 14 de noviembre

En Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se pronostican velocidades de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h. Por su parte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tendrán vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

En el litoral del Pacífico se prevé oleaje de 4 a 5 metros en la costa occidental de Baja California.

Para la costa occidental de Baja California Sur se estiman alturas de 2 a 3 metros, mientras que en las costas de Jalisco, Colima, Yucatán y Quintana Roo las olas podrían alcanzar de 1 a 2 metros.

Clima en CDMX y Edomex este 14 de noviembre

En el Valle de México, la madrugada y las primeras horas del sábado podrían estar acompañadas de bancos de niebla y lloviznas en las zonas altas.

En la CDMX se esperan temperaturas mínimas de 9 a 11 °C, mientras que en Toluca oscilarán entre 6 y 8 °C. Por la tarde, el ambiente será templado, con máximas de 23 a 25 °C en la capital y de 20 a 22 °C en Toluca.