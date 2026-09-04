Corte de agua en Ecatepec: lista de las 21 colonias sin servicio y cuándo se restablece

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE) informó sobre un corte de agua en 21 colonias del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

La suspensión del servicio empezó desde el miércoles 2 de septiembre, por lo que varias zonas ya comenzaron a experimentar afectaciones. ¿Cuándo regresará el suministro de agua potable?

¿En qué colonias de Ecatepec se realizó el corte de agua?

La SAPASE informó que una avería en los equipos del Tanque Cerro Gordo obligó a suspender temporalmente el suministro de agua en al menos 21 colonias de los sistemas La Palma y San Andrés.

Entre las zonas afectadas se encuentran:



San Andrés de la Cañada

Los Bordos

Hank González

La Esperanza

La Playita

La Agüita

La Negra

El Mirador

Tablas del Pozo

Ampliación San Pedro

La Palma

Buenavista

A estas colonias se suman: Plan de Ayala, Ampliación Coacalco, La Presa, Almarcigo Sur y Norte, Xochitenco, Margarita Maza de Juárez, El Parque y Benito Juárez (secciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6).

¿Cuándo regresará el suministro de agua en Ecatepec?

La Comisión del Agua del Estado de México informó que el corte está previsto que dure 48 horas, periodo en el que se llevarán a cabo los trabajos de reparación de los equipos afectados.

Por ello, se espera que el servicio comience a normalizarse durante la tarde del viernes 4 de septiembre. Sin embargo, el suministro podría restablecerse de manera gradual en algunas zonas, ya que será necesario esperar a que los tanques se llenen lo suficiente.

El anuncio de la SAPASE no cayó muy bien entre muchos usuarios, quienes señalaron que los problemas con el suministro de agua son frecuentes en distintas zonas de Ecatepec. Incluso, algunas colonias aseguran que solo reciben agua una o dos veces a la semana.

¿Cómo se pueden pedir pipas gratis en Ecatepec?

Para pedir una pipa de agua gratis en Ecatepec, es importante que contactes a la SAPASE al número 55-57-79-91-00, donde deberás proporcionar datos como dirección, el nombre completo de quien solicita el servicio y su teléfono.

Aunque el servicio es gratuito, es importante que los interesados tomen previsiones ya que en ocasiones el número se puede llegar a saturar o la solicitud podría tardar días.

