¡La Corte Suprema habló!: Anula discriminación positiva en las admisiones universitarias en Estados Unidos

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los programas de admisión de estudiantes en función de su raza de la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, en un duro revés para las políticas de discriminación positiva usadas a menudo para aumentar la presencia de negros, hispanos y otros grupos minoritarios infrarrepresentados en los campus.

Los jueces fallaron a favor de un grupo llamado Estudiantes por unas Admisiones Justas, fundado por el activista contra la discriminación positiva Edward Blum, en su apelación de sentencias de tribunales inferiores que validaban los programas de las dos prestigiosas universidades para fomentar una población estudiantil diversa.

La decisión sobre la discriminación positiva, respaldada por los jueces conservadores del tribunal y rechazada por los progresistas, fue de 6-3 contra la Universidad de Carolina del Norte y 6-2 contra Harvard. La jueza liberal Ketanji Brown Jackson no participó en el caso de Harvard.

Los programas de admisión de Harvard y UNC no pueden conciliarse con las garantías de la Cláusula de Igual Protección. John Roberts / Presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos

John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, hizo la declaración sobre la discriminación posiitiva refiriéndose a la promesa de la Constitución de Estados Unidos de igual protección ante la ley.

Muchas instituciones de enseñanza superior, empresas y líderes militares llevan mucho tiempo apoyando la discriminación positiva en los campus, no sólo para remediar la desigualdad racial y la exclusión, sino para garantizar una reserva de talentos que pueda aportar diversas perspectivas al lugar de trabajo.

Our colleges are stronger when they are racially diverse. And America is stronger because we are tapping into our full range of talent.



Today's Supreme Court decision is not the last word. — President Biden (@POTUS) June 29, 2023

¿Qué dijo Biden sobre la decisión de la Corte Suprema sobre la discriminación positiva?

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su desacuerdo con el fallo de la Corte Suprema al anular la discriminación positiva en las escuelas de educación superior.

Joe Biden considera que las universidades deben seguir trabajando para que su población sea más diversa eliminando apoyados en la discriminación positiva.

En este sentido, dijo que la Corte Suprema no tiene la última palabra y que le dio instrucciones al Departamento de Educación para que examine programas como las adminiones heredadas para recompensar algunos privilegios.

"Porque la verdad es que sabemos que la discriminación aún existe en Estados Unidos. La decisión de hoy, el fallo de hoy no cambia eso. El hecho es que un estudiante ha tenido que superar adversidad en su camino a la educación. Las universidades deberían reconocer eso, las universidades deberían expandir oportunidades para que haya ascenso en las personas", añadió Joe Biden.

Trump y los republicanos celebran fallo contra la discriminación positiva

Donald Trump y otros líderes republicanos aplaudieron el rechazo de la Corte Suprema a los programas de admisión de estudiantes con criterios raciales en dos universidades, conocido como discriminación positiva, y el expresidente dijo que el fallo marcaba "un gran día para Estados Unidos".

La decisión judicial, fuertemente criticada por los demócratas, incluido el presidente Joe Biden, prohíbe de hecho las políticas de discriminación positiva que durante muchos años se han usado para que más estudiantes negros, hispanos y de otras minorías subrepresentadas ingresen a los campus estadounidenses.

Donald Trump, que compite con muchos otros por ser el candidato republicano a la presidencia en 2024, dijo que el fallo hará que el país "vuelva a todas las admisiones basadas en el mérito".

"Este es un gran día para Estados Unidos. Las personas con habilidades extraordinarias y todo lo demás necesario para el éxito, incluida la futura grandeza de nuestro país, finalmente están siendo recompensadas", dijo el expresidente.