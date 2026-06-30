Corte Suprema de Estados Unidos rechazó restringir la ciudadanía por nacimiento y bloqueó el decreto migratorio impulsado por Trump

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó este martes los intentos del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento. El máximo tribunal ratificó que cualquier persona nacida en suelo estadounidense —con excepciones sumamente específicas— es ciudadana por derecho, invalidando de forma definitiva la polémica orden ejecutiva que el mandatario firmó al inicio de su segundo mandato.

El fallo es un freno en seco a uno de los temas principales de la agenda migratoria de la Casa Blanca, y se basó en la interpretación de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que le otorga la ciudadanía estadounidense a todo bebé nacido en el territorio nacional.

La Enmienda 14 pesó más que el poder Ejecutivo

La orden de Trump pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de personas que se encuentran en el país de forma temporal o sin un estatus legal. Sin embargo, los jueces dictaminaron que la famosa "Cláusula de Ciudadanía" de la Enmienda 14, redactada tras la Guerra Civil para proteger a los antiguos esclavos, es clara y de aplicación universal.

Para justificar el fallo, los tribunales recurrieron a precedentes históricos sólidos, de manera muy destacada el caso Wong Kim Ark de 1898, el cual determinó que el hijo de ciudadanos chinos nacido en territorio estadounidense era, indiscutiblemente, ciudadano americano. La postura de la administración Trump de que estos menores no estaban "sujetos a la jurisdicción" del país fue desestimada por el tribunal.

¿A quiénes habría afectado la medida de Trump?

Las restricciones impulsadas por el mandatario republicano nunca llegaron a entrar en vigor debido a que fueron bloqueadas previamente por cortes menores en Nuevo Hampshire. De haber prosperado, el panorama demográfico y civil del país habría cambiado drásticamente:

La orden ejecutiva habría afectado a más de 250,000 bebés nacidos en Estados Unidos cada año, según datos del Migration Policy Institute.

Aunque el discurso oficial se centró en combatir la migración indocumentada y el llamado "turismo de nacimiento" de familias de clase alta, las limitaciones también habrían golpeado a extranjeros con estatus legal, incluidos estudiantes internacionales y todas las personas que solicitan la residencia permanente (green card).

La Casa Blanca presionó mucho para que se acabara con la ciudadanía por nacimiento

El caso generó una enorme expectativa en abril durante los argumentos orales, el evento incluso contó con la presencia física del propio Trump en la sala del tribunal. A pesar de que la Corte Suprema cuenta con una mayoría conservadora que suele respaldar el alcance del poder ejecutivo, en esta ocasión los magistrados defendieron una línea de la Constitución.

El presidente se anticipó a la decisión de los jueces. En las últimas semanas, utilizó su plataforma Truth Social para lanzar duras críticas contra la medida, alegando que es un suicidio para el país y que ninguna otra nación del mundo la lleva a cabo, cuando en realidad, México, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Perú y otros países de América siguen conservando el derecho a la ciudadanía por nacimiento en su territorio.