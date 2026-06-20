Trump insiste que ella le rogó por una foto, Giorgia Meloni le responde: “Ser amiga suya nunca ayudó a mi popularidad”

La relación diplomática entre el presidente de Estados Unidos y la Primer Ministro de Italia está en el extremo opuesto de como solía serlo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, no se dejó humillar y lanzó una contundente respuesta al presidente estadounidense, Donald Trump, tras una serie de publicaciones en redes sociales donde el mandatario norteamericano la acusó de buscarlo "desesperadamente" para una fotografía y de bloquear el apoyo logístico militar durante el reciente conflicto con Irán.

La polémica estalló luego de que Trump publicara un mensaje asegurando que Meloni le insistió "una y otra vez" para retratarse juntos durante la cumbre del G7 en Francia, afirmando además que la líder italiana atraviesa una crisis de popularidad en su país por haberle dado la espalda a Washington en materia de seguridad internacional.

Trump le reclama: No apoyó la guerra en Irán

En su mensaje, Trump arremetió contra el gobierno italiano y la OTAN por no alinearse completamente con la estrategia de Estados Unidos para frenar el desarrollo de armas nucleares en Medio Oriente. El mandatario estadounidense criticó abiertamente que Italia no permitiera el uso de sus pistas de aterrizaje ni bases aéreas para las operaciones norteamericanas.

"No nos dejó usar las pistas de aterrizaje de Italia, lo que fue una gran inconveniencia logística, y esto a pesar de que Estados Unidos contribuye con cientos de miles de millones de dólares al año para protegerlos", reclamó Trump, añadiendo que ahora que Washington venció militarmente a Irán, Meloni busca recuperar la amistad para "subir sus números de aprobación". El mensaje cerró con un tajante "¡No, gracias!".

"Enfócate en tu popularidad": Así respondió Meloni

La réplica de la primera ministra italiana no tardó en llegar y recurrió a un tono de firmeza institucional que ha encendido el debate político en Europa. Meloni calificó los ataques de Trump como "constantes, no provocados y sin sentido", desmarcando por completo su agenda interna de la opinión de la Casa Blanca.

"Mi popularidad depende de mi capacidad para defender el interés nacional de Italia, y eso es exactamente lo que siempre he hecho. Eso fue lo mismo que hice respecto a las bases militares estadounidenses en Italia. Su uso se rige por acuerdos que siempre hemos respetado y que no pueden violarse mientras yo sea primera ministra. Italia sigue siendo una nación soberana", comentó Meloni.

Para cerrar la confrontación, la mandataria italiana lanzó un dardo directo al presidente estadounidense sobre el manejo de sus propias crisis políticas en Washington: "En cualquier caso, mi popularidad no es de tu incumbencia. Sugiero que te enfoques en la tuya".

Meloni da por zanjado el asunto: "No es un espectáculo a nuestra altura"

Tras el revuelo internacional causado por el intercambio de declaraciones, la primera ministra italiana decidió dar un paso al costado para enfriar el conflicto y evitar una ruptura mayor en el bloque aliado, fijando su postura definitiva a través de un mensaje institucional:

"Mi respuesta a la última publicación de Donald Trump sobre mí. Pero no volveré a tocar el tema, porque sigo creyendo en la unidad de Occidente y no creo que este espectáculo esté a la altura de nuestra tarea", sentenció la mandataria.

Con este último pronunciamiento, Meloni busca terminar el debate mediático dando prioridad a la responsabilidad internacional, aunque el choque frena en seco el histórico eje de cooperación que mantenían ambos líderes derechistas y deja una evidente grieta en la estrategia de seguridad de la OTAN en suelo europeo.

