Trump acusa a petroleras de abuso de precios en la gasolina y ordena que sean investigadas

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en su red social, TruthSocial, que ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) que inicie una investigación inmediata contra las grandes empresas petroleras. El mandatario las acusa de inflar los precios en las estaciones de servicio y de no reducir los costos al consumidor al mismo ritmo en que está cayendo el precio internacional del petróleo.

En el mensaje Trump denunció que las compañías están incurriendo en un abuso de precios en perjuicio de los ciudadanos, advirtiendo que las tarifas del combustible deben bajar de manera acelerada en los próximos días.

Ya bajó el precio de petróleo pero la gasolina sigue elevada

El reclamo del mandatario surge tras una marcada disminución en los costos de los energéticos a nivel global. El barril de crudo estadounidense cerró en 73.21 dólares, lo que representa una caída de más del 36% desde su punto máximo alcanzado en abril, situándose cerca de los niveles previos al inicio del conflicto armado con Irán en febrero pasado.

"Las grandes compañías petroleras no están bajando sus precios en la bomba en consonancia con los precios notablemente más bajos que están pagando por el petróleo. ¡Esos precios están cayendo como una roca! En otras palabras, los clientes están siendo estafados", escribió Trump.

A pesar de que el promedio nacional de la gasolina en Estados Unidos bajó recientemente de los 4 dólares por galón por primera vez desde marzo (estableciéndose en 3.93 dólares según la asociación automovilística AAA), la reducción en las estaciones de servicio es de apenas un 13%. Esta lentitud mantiene los costos significativamente más altos que el año anterior, cuando el promedio se ubicaba en 3.22 dólares por galón, impactando los gastos mensuales de los conductores.

Quiere bajar el costo de la gasolina antes de las elecciones intermedias

La presión de la Casa Blanca sobre el sector energético está influida por las elecciones intermedias de noviembre, un escenario donde la inflación y el costo de la vida representan el principal riesgo electoral para los republicanos en distritos clave de votación, lo cual puede mantener maniatado al presidente en lo que resta de su mandato para llevar a cabo su proyecto de nación.

Irán y EU anunciaron un acuerdo interino que ha permitido la estabilización de los mercados financieros y energéticos a nivel mundial. Este pacto contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por la que se transporta una quinta parte del suministro mundial de petróleo y que permanecía bloqueada debido a las hostilidades. Aunque el flujo de buques cisterna ha comenzado a normalizarse, el panorama económico general aún mantiene reservas debido a las tensiones persistentes sobre las inspecciones de la Organización de las Naciones Unidas a los sitios nucleares iraníes.