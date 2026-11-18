¡Toma precauciones! Si vives en la CDMX, el suministro de agua potable presentará interrupciones y baja presión durante los próximos días debido a trabajos técnicos de la SEGIAGUA; te compartimos las colonias afectadas por los cortes de agua.

Colonias afectadas por cortes de agua y baja presión en CDMX

¿La tuya está en la lista? La secretaría de Gestión Integral del Agua reveló que las colonias afectadas por el corte de agua son aquellas ubicadas en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán; estas son las zonas exactas.

Colonias afectadas en la Cuauhtémoc:

Calle Violeta, entre Zaragoza y Guerrero, en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Colonias sin agua en Coyoacán:

Colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Los cortes de agua en calles de Coyoacán y la Cuauhtémoc comenzaron alrededor de las 8:00 horas de este miércoles.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @AlcCuauhtemocMx: 👷‍♀️ Personal técnico de la SEGIAGUA realizará sustitución de tubería de 6 pulgadas sobre la calle Violeta, entre Zaragoza y Guerrero en la colonia Buenavista. 🛠️ Se prevé una interrupción del suministro de agua potable en las calles aledañas a la zona de trabajo. 🧰 El servicio será restablecido el 20 de noviembre a las 00:00 horas al finalizar las labores correspondientes. 💧En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426. 📲 Canal de WhatsApp https://t.co/SOxkFNzLvp 📲 📲 https://t.co/w9lA2EbakO 🔎 Consulta el chat Mixtli: 5620711692 https://t.co/IPaJqXNezk — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 18, 2026

¿Cuándo reanudarán el servicio de agua en la Cuauhtémoc y Coyoacán?

El servicio de agua en las colonias afectadas de Cuauhtémoc y Coyoacán será reanudado hasta el viernes 20 de noviembre 2026, entre las 00:00 horas y las 15:00 horas, respectivamente.

Los ciudadanos se quedarán si suministro por al menos dos días consecutivos.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @Alcaldia_Coy: 👷‍♀️ El equipo técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento en el equipo de bombeo del pozo Periférico 3. 🛠️ Se prevé una interrupción en el suministro de agua potable en la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa. 🧰 El servicio será restablecido el 20 de noviembre a las 15:00 horas al finalizar las labores correspondientes. 💧En caso de ser necesario, los vecinos podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426. 📲 Canal de WhatsApp https://t.co/SOxkFNzLvp 📲 https://t.co/IPaJqXNezk 📲 https://t.co/w9lA2EbakO 🔎 Consulta el chat Mixtli: 56 2071 1692 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) November 18, 2026

Recomendaciones por cortes de agua en CDMX

Almacenar el agua : Llena depósitos con agua potable para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza.

: Llena depósitos con para cubrir tus necesidades básicas como higiene, alimentación y limpieza. Raciona el agua : Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso.

: Usa solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios y aprovechar al máximo el recurso. Conservar agua en electrodomésticos : Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual.

: Guarda un poco de agua en fregaderos, bañeras o baños, para emergencias o uso puntual. Evita actividades que consuman mucha agua: Si hay cortes, evita lavar tu auto o regar los jardines hasta que ser normalice el servicio.

Es importante mantener limpia las áreas en las que se almacenará el agua, esto para evitar que se contaminen.

¿Cómo se pide una fuga de agua en CDMX?

Para poder pedir una pipa, puedes hacerlo por la línea Locatel (*0311) o a los teléfonos 55 5654 3210 ó 55 56581111. También puedes contactarlo en redes sociales de la Sacmex. Estos son los datos que se necesitan:

Calle

Entre calles

Colonia

Número, lote y/o manzana

Alcaldía

Referencia visual

Código Postal

Nombre del solicitante

Número telefónico

Metros de distancia de la cisterna a la acera

Capacidad de la cisterna

Horario para recibir la pipa

Correo electrónico