VIDEO: “El reto era tratar heridas en animales salvajes” por eso crearon trajes de cobre y zinc para pingüinos en Chile

“Los trajes de cobre surgieron de la necesidad de tratar heridas durante la recuperación de los pingüinos”, explicó Tomás Pino Damke, veterinario del Centro de Conservación Humboldt, ubicado en Chile.

Se trata de una nueva estrategia para ayudar a estas aves, con trajes que no tienen aspecto metálico y están adaptados con un tejido rojo que contiene partículas microscópicas de cobre y zinc, para mantener cómodos a estos pequeños animales.

“El traje incorpora la tecnología Copptech, que incluye cobre y zinc en el núcleo del hilo, permite eliminar bacterias, hongos y ácaros durante la recuperación”, expuso Estefanía Guidotti, directora de marketing textil de Kimba.

La aplicación de este dispositivo fue posible gracias a una colaboración entre el Centro de Conservación Humboldt, la Universidad Católica del Norte y la empresa de innovación textil Kimba Vet.

Los trajes fueron probados en cinco pingüinos del Centro de Conservación Humboldt en Coquimbo; cuatro de las aves tenían heridas que se cree fueron causadas por la actividad humana, muy probablemente luego de quedar atrapadas en redes de pesca.

