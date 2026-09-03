¡Hay fecha límite! Si tienes 17 años esta fecha es tu última oportunidad para tramitar la credencial para votar

¿Tienes 17 años y estás por cumplir la mayoría de edad? Hay una fecha que debes tener en el radar si quieres participar por primera vez en las elecciones de 2027: el Instituto Nacional Electoral (INE) ya permite que los jóvenes próximos a cumplir 18 años adelanten el trámite de su credencial para votar.

La medida forma parte de la Campaña Anual Intensa de credencialización 2026-2027, que comenzó el 1 de septiembre de 2026 con el objetivo de actualizar el Padrón Electoral y facilitar la participación ciudadana en la próxima jornada electoral.

¿Quiénes pueden tramitar la INE aunque todavía tengan 17 años?

Recientemente el INE informó que las personas jóvenes que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027 podrán solicitar su credencial para votar de manera anticipada.

La intención es que quienes están próximos a alcanzar la mayoría de edad tengan su identificación a tiempo y puedan ejercer por primera vez su derecho al voto durante la jornada electoral del próximo año.

Pero hay una fecha que resulta especialmente importante: el 25 de enero de 2027, se contempla que ese día sea el último para tramitar la credencial para votar.

¿Qué se va a elegir en las elecciones del 2027?

Las elecciones de 2027 representarán un proceso de renovación de distintos cargos de elección popular en el país, ese día se renovarán 19 mil 609 cargos de elección popular en 31 de las 32 entidades federativas.

Entre los cargos que estarán en juego se encuentran diputaciones locales en 31 entidades, además de ayuntamientos y alcaldías en 30 estados.

Por ello, el INE busca que la ciudadanía cuente con su credencial vigente y pueda participar en la jornada electoral programada para el 6 de junio de 2027.

¿Qué documentos necesito para sacar mi INE por primera vez?

Para quienes realizarán este trámite por primera ocasión, el INE solicita presentar documentación que permita acreditar la identidad y el domicilio.

Los documentos requeridos son:



Acta de nacimiento original.

Identificación con fotografía.

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

Es importante contar con la documentación antes de acudir al módulo correspondiente, ya que forma parte de los requisitos para realizar el trámite.

¿Cómo puedo sacar una cita para tramitar la credencial?

Para realizar el procedimiento se solicita la CURP de la persona interesada. Posteriormente, deberán llenarse los datos requeridos y seleccionar una cita en el módulo que corresponda.

La recomendación para los jóvenes que cumplen con los requisitos es no dejar el trámite para el último momento, especialmente porque el 25 de enero de 2027 será la fecha límite para quienes alcancen los 18 años antes o durante la jornada electoral del 6 de junio.