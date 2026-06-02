Notas
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Elecciones 2027 en México: ¿Cuándo son y qué cargos se eligen?
¿Qué se juega México en el 2027? Más allá de las fechas, te presentamos la radiografía completa del megaproceso electoral. Descubre qué cargos están en juego el próximo año.
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Desbandada en Morena: Los políticos que ya están dejando sus cargos para contender en elecciones 2027
Mientras los pendientes del país se acumulan, comienzan a saltar figuras clave del gabinete presidencial y el Congreso para buscar el siguiente cargo rumbo a las elecciones 2027.
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Elección Judicial en jaque: INE propone aplazarla a 2028 por falta de recursos y caos logístico
La consejera Rita Bell López advierte que la elección judicial en 2027 es financieramente inviable y pone sobre la mesa aplazarla a 2028 para evitar un caos logístico.
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PAN lanza app para elegir candidatos ciudadanos hacia 2027
¿Te gustaría ser candidato pero odias la política? Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, lanzó una invitación directa en Hechos AM: El partido abre sus candidaturas a toda la sociedad.
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De cara al 2027, Morena arranca su Consejo Nacional para definir candidaturas
Con un llamado a la unidad el Consejo Nacional de Morena, fijó la fecha exacta así como las reglas internas para la selección de candidatos del 2027.