Bolivia consolida las criptomonedas como alternativa financiera real ante la crisis del dólar

El dinero que llevamos en la cartera ya no es el mismo de antes. En Bolivia, las criptomonedas dejaron de ser una promesa tecnológica para convertirse en una herramienta financiera real y accesible para millones de personas.

Los números hablan solos: mientras que en 2024 las transacciones con criptoactivos en Bolivia rondaban los 256 millones de dólares, en 2025 esa cifra explotó hasta superar los 14 mil millones de dólares. Un crecimiento sin precedentes que posiciona al país como uno de los casos más llamativos de adopción cripto en toda América Latina.

Bolivia no está sola en esta transformación. El Salvador se convirtió en 2021 en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, desarrollando su propia billetera digital. Aunque posteriormente redujo la participación gubernamental y volvió voluntaria su aceptación, el experimento colocó a las criptomonedas en el centro del debate financiero global.